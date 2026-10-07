Gabon: 'Au pays, le débat sur la politique migratoire prend une ampleur inédite'

Alors que les récents recensements confirment le rôle historique du pays comme terre d'accueil, décideurs et acteurs de la société civile multiplient les propositions pour réformer un cadre juridique devenu insuffisant.

1. Instauration de quotas et « gabonisation » des emplois

Face au chômage des jeunes, la proposition phare réside dans l'instauration d'une immigration choisie par secteur. Plusieurs acteurs politiques et syndicaux préconisent la mise en place de quotas stricts annuels par branche d'activité (BTP, commerce, transport, services) afin de réserver en priorité les emplois locaux aux nationaux.

2. Modernisation administrative et numérisation des contrôles

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Pour sortir de la gestion informelle, la création d'une Agence Nationale de l'Immigration et l'accélération de la numérisation des titres de séjour figurent au coeur des réformes institutionnelles. L'objectif est double : recenser avec précision les populations résidentes et lutter plus efficacement contre les réseaux de corruption aux frontières.

3. Attractivité économique ciblée et investissements directs étrangers (IDE)

Le gouvernement mise parallèlement sur une politique d'attractivité des investisseurs à haute valeur ajoutée. L'octroi de résidences permanentes pour les investisseurs majeurs s'inscrit dans cette volonté de transformer le séjour étranger en un levier direct de développement économique national.

4. Application rigoureuse des accords régionaux et internationaux

Enfin, les juristes et diplomates rappellent que toute réforme doit concilier la souveraineté nationale et les engagements internationaux du Gabon (conventions de l'ONU, dispositions de la CEMAC). Il ne s'agit pas de fermer les frontières, mais de privilégier un contrôle strict des accès combinés au respect des droits humains fondamentaux des migrants régularisés.

Conclusion

L'enjeu pour le Gabon n'est plus seulement de savoir comment contenir les flux, mais de réussir une transition vers une gouvernance migratoire moderne. Le défi reste d'équilibrer la cohésion sociale, la protection de la main-d'oeuvre locale et les besoins d'une économie en pleine diversification.