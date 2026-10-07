Togo: Excédent budgétaire en 2024

Les comptes de l'État pour l'exercice 2024 dégagent un excédent de 37,3 milliards de Fcfa selon la Déclaration générale de conformité de la Cour des comptes.

Ce solde positif ressort du rapprochement entre les comptes des comptables publics et ceux de l'administration financière. La Cour a toutefois formulé deux réserves. La première porte sur les observations de son rapport sur l'exécution de la loi de finances 2024, qui devront être prises en compte avant le vote de la loi de règlement. La seconde concerne les erreurs ou irrégularités que son contrôle des comptes des comptables principaux pourrait encore révéler.

Les données ne sont pas disponibles pour 2025. Juridiction supérieure de contrôle des finances publiques, la Cour des comptes vérifie la régularité des comptes de l'État et des comptables publics et contrôle l'exécution du budget. Elle assiste le Parlement et le gouvernement en leur fournissant des rapports et des avis, dont la déclaration de conformité, qui atteste que les comptes des comptables correspondent à ceux de l'administration.