Togo: Partenariat avec la ville de Dakhla

La commune des Lacs 3 a conclu un accord de coopération décentralisée avec la ville de Dakhla (Maroc) pour valoriser son potentiel autour de l'économie bleue et stimuler son développement local.

Conclu pour cinq ans, l'accord couvre la gouvernance territoriale, l'environnement, la résilience climatique, l'économie bleue et la valorisation des ressources maritimes. Il prévoit aussi des appuis au tourisme, à la culture, à l'entrepreneuriat, à l'innovation, à la jeunesse et au sport. Une attention particulière est portée à l'exploitation du lac Togo, présenté comme un atout naturel majeur de la commune.

Situées l'une et l'autre près de la mer, les deux communes disposent d'un fort potentiel touristique et économique. Les Lacs 3, entre l'océan Atlantique et le lac Togo, était autrefois connue sous le nom de Porto Seguro, « port de sécurité » en portugais. La commune dispose d'atouts pour la pêche, le maraîchage et l'élevage.

Dakhla est chef-lieu de la région Dakhla-Oued Eddahab, à environ 350 km de la frontière mauritanienne, sur la Route nationale 1 qui relie Tanger à ce point.

Elle compte environ 120 000 habitants.

Le Togo dispose d'un consulat à Dakhla depuis 4 ans.