Afrique de l'Ouest: Un Togolais qui connaît la maison

7 Octobre 2026
Togonews (Lomé)

Cinq nouveaux juges à la Cour de justice de la Cédéao ont prêté serment mardi à Abuja (Nigeria), devant Bassirou Diomaye Faye, président en exercice de l'organisation.

Il s'agit de Désiré Henri Aihou (Bénin), Awa Bah (Gambie), Charlyne M. Brumskine (Liberia), Henrietta Uzoamaka Didigu (Nigeria) et Yaouza Ouro-Sama (Togo). Leur mandat de quatre ans n'est pas renouvelable.

Originaire de Sokodé, Yaouza Ouro-Sama est avocat d'affaires et universitaire, spécialiste du droit communautaire. Il a aussi été greffier en chef de la Cour. Il a effectué une partie de son parcours universitaire au Togo, en France et au Royaume-Uni.

Les juges sont choisis parmi des personnalités de haute moralité, ressortissantes des États membres et qualifiées pour exercer les plus hautes fonctions judiciaires. Une fois en poste, les nouveaux magistrats devront élire leur bureau, composé principalement d'un président et d'un vice-président.

La Cour de justice est l'institution judiciaire de la Communauté. Basée à Abuja, elle veille au respect du droit communautaire et tranche les litiges qui en découlent.

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