Tunisie: La CCITF s'associe au projet « Un million d'arbres » pour impulser la transition écologique des entreprises

7 Octobre 2026
La Presse (Tunis)

La Chambre de Commerce et d'Industrie Tuniso-Française (CCITF) a signé, ce mardi, une convention de partenariat avec l'entreprise « Soul & Planet » dans le cadre du projet « Un million d'arbres », visant à soutenir la Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE) et à promouvoir les initiatives environnementales.

L'accord prévoit la contribution de la Chambre à la plantation de 5 000 arbres, renforçant ainsi les efforts du projet qui ambitionne de planter un million d'arbres, tout en assurant le suivi des opérations de reboisement et la documentation de leur impact écologique.

La CCITF a invité les entreprises membres de son réseau à prendre part à cette initiative, en leur accordant une réduction exceptionnelle de 10 %.

Ce partenariat s'inscrit dans la démarche de la CCITF visant à mobiliser son réseau d'entreprises pour contribuer à des projets générateurs d'un impact environnemental positif.Il convient de noter que « Soul & Planet » est une entreprise proposant des solutions et des produits éco-responsables, qui oeuvre à améliorer l'empreinte environnementale des entreprises et des particuliers.

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Sa mission consiste à accélérer la transition écologique des entreprises tout en garantissant leur conformité avec les Objectifs de Développement Durable (ODD) des Nations Unies.

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