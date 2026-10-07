Tunisie: Protection de l'enfance - Le ministère de la Famille déploie la liste des 24 sites de la manifestation « L'Heure de la prévention »

Le ministère de la Famille, de la Femme, de l'Enfance et des Seniors organise, demain jeudi 8 octobre 2026, une manifestation nationale intitulée « L'Heure de la prévention ». Et ce, de manière parallèle et unifiée dans les différents gouvernorats de la République. Cette manifestation s'inscrit dans le cadre de l'approche nationale participative pour la prévention des comportements à risque.
Organisée en coordination entre les commissariats régionaux aux affaires de la femme et de la famille et l'ensemble des partenaires parmi les ministères, les structures publiques et les associations concernées, cette manifestation vise à fournir un espace fédérateur pour les familles et les élèves. Il s'agit d'un espace dédié à l'écoute, à l'accompagnement, au conseil, à la sensibilisation et à l'éveil. Et ce, afin de garantir une prévention participative contre les phénomènes et les comportements à risque.
« L'Heure de la prévention » se tiendra dans les sites suivants :
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- Gouvernorat de Tunis : L'école primaire 2 Mars à la Cité El Khadra
- Gouvernorat d'Ariana : L'école primaire Ariana Sidi El Jebali
- Gouvernorat de Ben Arous : L'école primaire Imam Sahnoun à la Nouvelle Medina
- Gouvernorat de la Manouba : Le Centre sectoriel de formation en travaux publics de Sidi Ali El Hattab à Mornaguia
- Gouvernorat de Bizerte : Le lycée secondaire Mohamed Ali Annabi dans la délégation de Ras Jebel
- Gouvernorat de Jendouba : L'école préparatoire Mustapha Khraïef
- Gouvernorat de Siliana : L'école Hédi Chaker à Gaâfour
- Gouvernorat du Kef : L'école préparatoire à Barnoussa
- Gouvernorat de Zaghouan : L'école préparatoire de l'Avenue de l'Indépendance
- Gouvernorat de Béja : Le lycée secondaire de l'Avenue de l'Environnement
- Gouvernorat de Nabeul : L'école préparatoire Taher Haddad à Nabeul
- Gouvernorat de Sousse : Le Centre sectoriel de formation en électronique de Sousse
- Gouvernorat de Monastir : L'école préparatoire d'Amiret El Hajjaj
- Gouvernorat de Mahdia : L'école préparatoire à Hiboun
- Gouvernorat de Sfax : L'école préparatoire Ibn Mandhour - L'école préparatoire Mohamed Mahfoudh
- Gouvernorat de Kairouan : L'école préparatoire d'El Alâa
- Gouvernorat de Sidi Bouzid : Le Centre de formation de la jeune fille rurale à Meknassy - Le Centre d'apprentissage et de formation professionnelle à Meknassy
- Gouvernorat de Kasserine : L'école préparatoire El Feth à Kasserine
- Gouvernorat de Gabès : L'école primaire Abderrahmane Ghliss
- Gouvernorat de Gafsa : L'école préparatoire d'El Ksar
- Gouvernorat de Kebili : L'école primaire de Jemna
- Gouvernorat de Tozeur : La Place de l'Indépendance à Nefta
- Gouvernorat de Médenine : L'école préparatoire de la Cité Ezzeitouni à Médenine Nord
- Gouvernorat de Tataouine : La Cité Ennour à Tataouine