Tunisie: Protection de l'enfance - Le ministère de la Famille déploie la liste des 24 sites de la manifestation « L'Heure de la prévention »

Le ministère de la Famille, de la Femme, de l'Enfance et des Seniors organise, demain jeudi 8 octobre 2026, une manifestation nationale intitulée « L'Heure de la prévention ». Et ce, de manière parallèle et unifiée dans les différents gouvernorats de la République. Cette manifestation s'inscrit dans le cadre de l'approche nationale participative pour la prévention des comportements à risque.

Organisée en coordination entre les commissariats régionaux aux affaires de la femme et de la famille et l'ensemble des partenaires parmi les ministères, les structures publiques et les associations concernées, cette manifestation vise à fournir un espace fédérateur pour les familles et les élèves. Il s'agit d'un espace dédié à l'écoute, à l'accompagnement, au conseil, à la sensibilisation et à l'éveil. Et ce, afin de garantir une prévention participative contre les phénomènes et les comportements à risque.

« L'Heure de la prévention » se tiendra dans les sites suivants :

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