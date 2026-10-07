Tunisie: Enseignement supérieur - L'Université Virtuelle de Tunis décroche la double certification internationale ISO 9001 et ISO 21001

Dans une démarche qui consacre ses efforts en matière de qualité, de maîtrise des processus et d'amélioration continue, l'Université Virtuelle de Tunis (UVT) vient de décrocher et officiellement, les deux certifications internationales de qualité ISO 9001 et ISO 21001,

Ce couronnement est intervenu à l'issue d'un processus de travail collectif ayant englobé la réalisation d'un audit interne en janvier 2026, puis de deux audits externes de certification dans leurs première et deuxième phases en avril 2026, lesquels se sont conclus par la recommandation d'octroyer la certification sans l'enregistrement de la moindre non-conformité.

A noter que la certification ISO 9001 est relative au système de management de la qualité. La certification ISO 21001 concerne, quant à elle, les systèmes de management des organismes d'éducation et de formation.

L'université a confirmé que cette distinction représente une nouvelle étape au sein d'un processus continu visant à renforcer la qualité des formations et des services dispensés, ainsi qu'à développer les pratiques de manière à répondre aux besoins des étudiants, des usagers et des partenaires.

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Cette double consécration internationale marque un jalon historique pour l'écosystème universitaire tunisien. Fondée en 2002 pour généraliser l'enseignement à distance et intégrer les technologies numériques dans le supérieur, l'UVT devient ainsi la toute première université publique en Tunisie, et l'une des rares à l'échelle de l'Afrique du Nord, à aligner l'intégralité de ses processus académiques et administratifs sur le standard ISO 21001.

Cette norme spécifique, introduite au niveau mondial pour évaluer la gouvernance des structures de formation, vient valider le modèle d'apprentissage tunisien face aux critères d'excellence internationaux. Cette démarche de labellisation globale s'inscrit en droite ligne avec la stratégie de modernisation du ministère de tutelle, qui encourage l'assurance-qualité et l'accréditation internationale des établissements publics afin de renforcer l'employabilité des diplômés, d'optimiser l'encadrement des étudiants et de rehausser l'attractivité des universités tunisiennes à l'échelle continentale.