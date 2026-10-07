Tunisie: Exportations - Appel à candidatures pour la participation au Salon technologique «TaQNYA 2026» en Libye

Dans le cadre du programme national des foires et salons à l'étranger au titre de l'année 2026, la Tunisie participera à la 15ème édition du Forum et Salon international des télécommunications et des technologies de l'information « TaQNYA 2026 », baptisée cette année sous l'enseigne « Vers une Libye numérique, vers un avenir interconnecté » et qui se tiendra du 14 au 19 décembre 2026 au Palais des expositions de Tripoli, en Libye. C'est ce qu'a annoncé le Centre de promotion des exportations (CEPEX) dans un communiqué publié aujourd'hui, mercredi 7 octobre 2026.

Cette manifestation constitue une plateforme professionnelle réunissant les entreprises opérant dans les domaines des télécommunications, des technologies de l'information et de la transition numérique, aux côtés des opérateurs de télécommunications, des institutions publiques, des investisseurs et des décideurs, offrant ainsi des opportunités pour développer les échanges et nouer des partenariats commerciaux.

Dans ce cadre, le CEPEX a annoncé l'ouverture des candidatures au profit des entreprises tunisiennes souhaitant prendre part à la délégation nationale lié à cet événement. Il a appelé les structures actives dans les secteurs de la technologie, des télécommunications et de la transition numérique à soumettre leurs demandes via la plateforme électronique « E-CEPEX » dans un délai ne dépassant pas le 9 octobre 2026.

Les secteurs concernés, ajoute la même source, englobent les logiciels, les solutions informatiques et les services numériques, les télécommunications, les réseaux et les infrastructures numériques, l'intelligence artificielle et l'analyse de données, la cybersécurité et la protection des données, le cloud computing et les centres de données, la technologie financière et les moyens de paiement électroniques, l'e-gouvernement et les solutions de villes intelligentes, ainsi que l'intégration de systèmes et les solutions technologiques innovantes.

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« La présence des entreprises tunisiennes à ce salon représente une occasion pour explorer le marché libyen, aller à la rencontre de nouveaux clients et partenaires commerciaux, exposer les produits, solutions et services devant les décideurs et les acteurs influents, parallèlement au développement des relations professionnelles, à l'établissement de nouveaux partenariats et à l'identification des opportunités d'affaires disponibles sur le marché libyen », indique-t-on dans le même communiqué.