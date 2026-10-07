Tunisie: 2,4 milliards de dinars - Les dépenses pour les carburants éclipsent les investissements

Les résultats de l'exécution du budget à fin juin 2026 révèlent que les dépenses de subvention des hydrocarbures ont dépassé les dépenses d'investissement de 762 millions de dinars. En effet, au cours du premier semestre de cette année, les subventions allouées aux carburants ont atteint 2 427 millions de dinars, tandis que les dépenses d'investissement n'ont pas dépassé 1 665 millions de dinars.

Selon le document d'exécution budgétaire à fin juin 2026 ainsi que les hypothèses et grandes orientations du projet de loi de finances pour 2027, publié par le ministère des Finances et obtenu par l'agence TAP, une hausse de 12 % des dépenses de compensation en Tunisie a été enregistrée, atteignant une valeur de 3 486 millions de dinars au cours du premier semestre de l'année.

Le taux d'exécution des dépenses de compensation s'est établi à 35,7 % par rapport aux prévisions de la loi de finances.

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La subvention des hydrocarbures s'est ainsi élevée à environ 2 427 millions de dinars, enregistrant un taux d'exécution de 48,6 %. Cette situation s'explique principalement par la flambée des cours du pétrole sur les marchés internationaux durant le premier semestre 2026, sur fond de la crise iranienne, le prix moyen du baril ayant frôlé les 92,6 dollars à fin juin 2026.

Il convient de noter que les prévisions du budget de l'État pour 2026 reposent notamment sur plusieurs hypothèses, dont la reprise progressive de la croissance économique -- en particulier dans les secteurs de l'agriculture, des services et du tourisme --, l'adoption d'un taux de croissance à prix constants de 3,3 % pour 2026, l'estimation d'un prix moyen du baril de brent aux alentours de 63,3 dollars, ainsi que la stabilité du taux de change du dinar tunisien face aux principales devises.

Le document indique également qu'à fin juin 2026, l'engagement et le décaissement des crédits ont atteint un taux d'exécution d'environ 39,2 %. Le total des dépenses budgétaires décaissées s'est ainsi établi à près de 24 917 millions de dinars, affichant une progression de 8,9 % par rapport aux résultats enregistrés à fin juin 2025.