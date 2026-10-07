Tunisie: Coopération médicale - L'hôpital Abderrahmen Mami d'Ariana s'associe à l'Institut Curie pour renforcer la recherche et la formation

La recherche, le développement et les perspectives de coopération médicale, scientifique et académique ont été au coeur de la réunion qui a regroupé, ce mardi à l'hôpital Abderrahmen Mami de l'Ariana, le directeur général de l'établissement et la présidente de la commission médicale avec une délégation de l'Institut Curie (France), dans le cadre du renforcement des partenariats internationaux et de l'échange d'expertises et d'expériences.

Selon un communiqué publié par l'hôpital Abderrahmen Mami de l'Ariana sur sa page officielle Facebook, les axes de cette coopération portent notamment sur l'accueil de médecins en stage, contribuant ainsi à renforcer l'échange professionnel, le partage d'expertises et d'expériences, ainsi que la création de cycles de formation avancée destinés aux médecins chevronnés sur des sujets médicaux spécialisés et des pratiques innovantes.

Il s'agit également de développer les opportunités de stage au profit des jeunes médecins assistants hospitalo-universitaires, leur permettant d'acquérir de nouvelles compétences et expériences et de les valoriser au sein de leurs services à leur retour.

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Les axes de cette collaboration englobent aussi l'accompagnement dans le domaine des essais et de la recherche clinique, le développement des compétences en biologie moléculaire pour soutenir les activités diagnostiques et de recherche, ainsi que le développement de programmes de prévention et de promotion de la santé, notamment à travers le projet « Hôpital sans tabac », en harmonie avec l'engagement de l'hôpital à offrir un environnement de soins sain et sûr.

Le communiqué souligne que cette rencontre constitue une nouvelle étape pour ouvrir des horizons pratiques vers une coopération durable fondée sur la formation, l'innovation, la recherche scientifique, l'échange d'expertises et de compétences, ainsi que sur l'amélioration continue de la qualité des services de santé.