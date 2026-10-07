Tunisie: Infrastructures à Nabeul - 250 MD de projets routiers et 60 MD pour les réparations post-inondations

Le ministre de l'Équipement et de l'Habitat, Slah Zouari, a effectué aujourd'hui, mercredi 7 octobre 2026, une visite de terrain dans le gouvernorat de Nabeul. Et ce, pour s'enquérir de l'état d'avancement de la réalisation d'un ensemble de routes, de projets de protection contre les inondations et de programmes de réhabilitation des quartiers résidentiels. Le ministre a indiqué d'emblée que le coût global de ces projets de ponts et de routes dans le gouvernorat s'élève à environ 250 millions de dinars.

Dans une déclaration aux médias, il a expliqué que les directions concernées ont alloué un budget dépassant 60 millions de dinars pour un programme d'intervention urgente ciblant la réparation des dégâts causés par les récentes inondations et pluies qu'a connues la région. Le ministre a signalé dans ce même ordre d'idées que des efforts sont en cours pour intensifier l'effort et accélérer le rythme des chantiers pour pouvoir les achever avant la fin de l'année courante.

Le ministre a également abordé le projet de la route régionale n°128, précisant que le taux d'avancement des travaux y a dépassé 90 %, et qu'il est attendu de le finaliser en évitant les retards causés par les travaux supplémentaires pour la sécurisation de la zone montagneuse.

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Pour ce qui est du projet de doublement de la route régionale n°27 reliant Nabeul à Kélibia, Zouari a annoncé la fin des travaux du premier lot et l'enregistrement d'un avancement notable dans le deuxième lot. Et ce, en parallèle avec la réorganisation des interventions pour surmonter les difficultés dans le troisième lot et par ricochet, garantir l'achèvement de la totalité des travaux dans les plus brefs délais.

Dans un contexte connexe, le ministre a insisté sur l'importance de l'approche proactive, des travaux d'entretien périodique et des projets de curage des canaux et des oueds pour limiter les risques d'inondations. Il a, à ce titre, incité toutes les parties concernées dont les citoyens, à ne lésiner aucun effort pour préserver les ouvrages publics et l'infrastructure dans la région.