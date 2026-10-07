Tunisie: EST - Forfait de Ben Ali et Sahraoui

7 Octobre 2026
La Presse (Tunis)
Par Walid Nalouti

Deux joueurs manqueront à l'appel pour la reprise de la compétition, que ce soit pour le championnat ou pour la double confrontation contre Asswehly SC pour le compte du deuxième tour préliminaire de la Ligue des champions, à savoir Mohamed Ben Ali et Marouane Sahraoui.

Mohamed Ben Ali, victime d'une élongation, doit s'absenter pour un mois, tout au plus. Quant à Marouane Sahraoui, il souffre d'une déchirure partielle des ischios-jambiers. Il sera loin des terrains pour trois mois au moins.

Cela dit, le match aller contre Asswhely pour le compte du deuxième tour préliminaire de la Ligue des champions aura lieu en Libye le dimanche 18 octobre. Le match retour se jouera le samedi 24 octobre.

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