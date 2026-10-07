Tunisie: Avec 180 000 Identifiants uniques, le CHU de Sahloul leader national en transition numérique

Le Centre hospitalo-universitaire de Sahloul s'est hissé en tête des établissements de santé et hospitaliers publics dans le domaine de l'instauration de l'Identifiant unique de santé. Le CHU a gagné ce label près l'unification de 180 000 identifiants sanitaires jusqu'à la date d'hier, 6 octobre 2026. Ces indicateurs ont été examinés lors d'une séance de travail tenue au sein de l'établissement hospitalier sous la présidence de son directeur général, Chaouki Ben Hammouda, et en présence de plusieurs cadres supérieurs.

Selon un communiqué publié aujourd'hui par la direction générale de l'hôpital, la séance précitée, tenue hier mardi 6 octobre, a été consacrée, à l'évaluation de l'état d'avancement du projet d'instauration de l'Identifiant unique de santé au niveau de l'établissement. Elle a abordé nombre de situations particulières nécessitant un traitement technique et organisationnel. Il a été convenu d'adopter une méthodologie de travail unifiée pour les surmonter, de manière à garantir la poursuite de l'exécution du projet au rythme et avec l'efficacité requis.

L'accent a été mis à cette occasion sur la poursuite de l'engagement du CHU dans la numérisation des services de santé ainsi que le renforcement de la continuité et de l'intégration des soins, contribuant ainsi à la protection de la sécurité des patients et à l'amélioration de la qualité de leur prise en charge.

L'Identifiant unique de santé, rappelons-le, constitue l'un des piliers fondamentaux de la transformation numérique du système de santé, dans la mesure où il permet de lier les données sanitaires propres à chaque patient de façon unifiée. Il permet également aux structures sanitaires d'accéder aux informations médicales nécessaires, ce qui aide à garantir une prise en charge efficace du patient, indépendamment du lieu où il reçoit le service de santé ou de son affiliation géographique.

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