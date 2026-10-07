Tunisie: Santé - Signature de la convention PACT 2026-2030 pour améliorer la prise en charge des hémophiles

Le ministère de la Santé a conclu l'accord PACT Tunisie avec la Fédération mondiale de l'hémophilie et l'Association tunisienne de l'hémophilie pour la période allant de 2026 à 2030.

Selon un communiqué publié par le ministère de la Santé dans la soirée de ce mardi, cet accord vise à améliorer la prise en charge des personnes atteintes d'hémophilie et de troubles héréditaires de la coagulation, à réduire les disparités régionales et à améliorer la qualité de vie des patients.

Les principaux points de l'accord portent sur la facilitation de l'accès au diagnostic et aux traitements dans les différentes régions, la formation des professionnels de santé pour optimiser la prise en charge des malades, ainsi que le soutien aux patients et à leurs familles, tout en développant les bases de données pour mieux cerner les besoins et orienter les services.