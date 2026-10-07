Congo-Kinshasa: 43 000 enseignants éligibles à la retraite entre 2026 et 2027 au pays

Le gouvernement de la République démocratique du Congo a réaffirmé ce lundi 05 octobre, en marge de la Journée mondiale des enseignants, son engagement à concrétiser la mise à la retraite progressive de 43 000 professionnels de l'éducation nationale étalée sur la période 2026-2027.

Le processus de mise à la retraite s'inscrit dans le cadre de la convention signée entre le ministère de l'Éducation nationale et de la Nouvelle Citoyenneté et la Caisse nationale de sécurité sociale des agents publics de l'État (CNSSAP).

À ce jour, une première vague de 6 500 enseignants a déjà été formellement identifiée comme éligible.

Sur le terrain, la lenteur du processus administratif pèse lourdement sur les professionnels en fin de carrière, dont certains totalisent plus de 50 ans d'exercice dans les salles de classe. Malgré la dégradation de leur état de santé et la fatigue accumulée, nombre d'entre eux continuent d'enseigner faute d'effectivité de leur prise en charge par la retraite.

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L'un de ces professionnels témoigne de l'usure physique qui affecte son quotidien :

« J'ai commencé à enseigner en 1971. Cela fait plus de sept ans que l'État m'a admis comme candidat à la retraite. Jusqu'à ce jour, je continue d'enseigner. Je suis déjà fatigué. »

Son confrère abonde dans le même sens, réclamant un traitement digne après des décennies de service rendu à la nation :

« Nous ne pouvons plus continuer à travailler à notre âge. L'État doit prendre conscience de notre situation. Je suis très fatigué. Je souhaite aller à la retraite. »

Conséquences pédagogiques dans les établissements scolaires

Cette situation ne va pas sans impacter directement la qualité de l'enseignement. Selon un responsable d'une sous-division de l'éducation, l'épuisement des enseignants âgés entraîne un taux d'absentéisme élevé, obligeant parfois les élèves à se prendre en charge eux-mêmes au cours des journées de classe.

En République démocratique du Congo, la loi n° 16/009 du 15 juillet 2016 fixant les règles relatives au régime général de sécurité sociale établit la limite légale de la retraite à 65 ans ou après 35 ans de service. La mise en oeuvre effective de la convention RDC-CNSSAP vise ainsi à renouveler les corps enseignants tout en garantissant les droits sociaux des fonctionnaires arrivés au terme de leur carrière.