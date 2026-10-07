Congo-Kinshasa: À Arusha, Sama Lukonde met en avant les avancées du pays en matière de gouvernance et d'inclusion sociale

Le président du Sénat de la République démocratique du Congo, Jean-Michel Sama Lukonde, a présenté, mardi 6 octobre à Arusha, en Tanzanie, les principales initiatives engagées par la RDC pour renforcer la gouvernance de proximité, réduire les inégalités et favoriser l'inclusion sociale. Il s'exprimait à la tribune de la 153e Assemblée de l'Union interparlementaire (UIP).

Organisée du 5 au 9 octobre 2026 à Arusha, la 153e Assemblée de l'Union interparlementaire est consacrée au thème :« Renforcer la bonne gouvernance et les capacités des populations locales grâce à l'inclusion, à la confiance et à l'égalité des chances ». Cette rencontre rassemble plus de 1 500 parlementaires venus du monde entier.

Prenant la parole lors du débat général, Jean-Michel Sama Lukonde a mis en avant le rôle du Parlement congolais dans l'adoption des réformes, l'allocation des ressources budgétaires et le contrôle de la mise en oeuvre des politiques publiques. Selon lui, l'action parlementaire doit notamment permettre de garantir la redevabilité et l'efficacité des politiques de développement.

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« Le Parlement de la République démocratique du Congo a adopté des lois et alloué des ressources budgétaires pour réaliser des réformes et des programmes dans divers secteurs de la vie nationale », a-t-il déclaré.

Il a souligné que le législateur poursuit également son rôle de contrôle à travers le suivi de la mise en oeuvre des politiques publiques, afin de garantir notamment leur efficacité et la redevabilité.

L'inclusion sociale au coeur du message congolais

Le président de la Chambre haute a également consacré une partie de son intervention à l'inclusion des personnes vivant avec handicap et des autres personnes vulnérables.

Il a rappelé, à cet égard, la mise en place d'un département ministériel consacré aux personnes vivant avec handicap et autres personnes vulnérables, ainsi que l'adoption, en 2022, d'une loi portant protection et promotion des droits des personnes vivant avec handicap.

« Mon pays a placé l'inclusion sociale au coeur de son action gouvernementale », a-t-il affirmé.

Cette question figure d'ailleurs parmi les sujets inscrits à l'ordre du jour de l'Assemblée d'Arusha. L'UIP indique que les parlementaires doivent travailler sur les stratégies permettant de promouvoir les droits et l'autonomisation des personnes handicapées.

Santé et éducation comme leviers d'égalité des chances

Dans le domaine social, Jean-Michel Sama Lukonde a également évoqué la couverture santé universelle, la gratuité de la maternité ainsi que la gratuité de l'enseignement.

« Dans le secteur de la santé, la mise en oeuvre de la couverture santé universelle et de la gratuité de la maternité ont renforcé l'accès des populations aux soins », a-t-il notamment déclaré.

Il a aussi évoqué la gratuité de l'enseignement, qu'il considère comme une mesure importante en faveur de l'inclusion sociale et du développement du capital humain.

« De même, la gratuité de l'enseignement constitue une action majeure en faveur de l'inclusion sociale, particulièrement de la jeune fille, et du développement du capital humain », a conclu le président du Sénat sur ce volet.

Il a présenté ces politiques comme des leviers permettant d'améliorer l'accès aux services essentiels, de renforcer l'inclusion sociale et de développer le capital humain, avec une attention particulière portée à l'éducation des jeunes filles.

Le PDL-145T comme instrument de développement local

Abordant la gouvernance territoriale, Jean-Michel Sama Lukonde a mis en avant les avancées enregistrées dans le processus de décentralisation ainsi que les réformes législatives destinées à renforcer la gouvernance de proximité.

Le président du Sénat a particulièrement cité le Programme de développement local des 145 territoires, présenté comme l'une des initiatives majeures du gouvernement en faveur du développement local.

« Par cette initiative, la République démocratique du Congo entend réduire durablement les disparités de développement et garantir à chaque citoyen, où qu'il vive, un meilleur accès aux infrastructures essentielles ainsi qu'aux services sociaux de base », a-t-il expliqué.

Selon lui, « ce PDL-145 incarne ainsi une vision de solidarité nationale et d'égalité des chances au service du développement inclusif ».

Les travaux de cette 153e Assemblée de l'Union interparlementaire abordent également les questions portant sur la paix et la sécurité, les droits et la démocratie, la gouvernance des ressources naturelles ainsi que plusieurs grandes crises internationales.