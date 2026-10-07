Congo-Kinshasa: Plus d'un mois après la rentrée scolaire, la grève des enseignants paralyse les écoles à Malemba Nkulu

7 Octobre 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

Alors que l'année scolaire se poursuit normalement dans plusieurs régions de la République démocratique du Congo, les classes restent désertes dans les sous-divisions de l'enseignement du territoire de Malemba Nkulu, dans la province du Haut-Lomami, plus d'un mois après la rentrée scolaire officielle.

La majorité des enseignants des écoles publiques de Malemba Nkulu ont rangé la craie, à l'exception de ceux des établissements conventionnés catholiques, pour réclamer le paiement de leurs arriérés de salaire.

À l'origine de ce mouvement de grève, la non-liquidation des salaires du mois de juin 2026 par l'agent payeur local, Caritas. Selon les représentants syndicaux, l'organisme de paiement s'était pourtant engagé par écrit à apurer simultanément les traitements des mois de mai et de juin 2026, engagement qui n'a été qu'partiellement honoré.

Yang Tshumina, représentant du syndicat des enseignants de la région, explique les raisons du blocage :

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« Tous les mois sont payés sauf juin 2026. Compte tenu de la lettre de la coordonnatrice de Caritas du 18 mai 2026, elle avait dit de venir payer les deux mois de mai et juin 2026. Comme elle n'a pas honoré, les enseignants avec leur syndicat ont été emballés de ne plus prendre le chemin de l'école. »

Appels à une intervention urgente des autorités

De son côté, le sous-directeur provincial de l'éducation (Sous-Proved) de la sous-division de Malemba Nkulu 1 tempera la portée de la mobilisation en affirmant que le débrayage n'est pas total et que certaines structures scolaires continuent d'accueillir des élèves. Il assure par ailleurs que le paiement des arriérés interviendra incessamment. La coordination de Caritas n'a pas pu être jointe pour réagir à ces accusations.

Face à la dégradation du climat scolaire, la société civile locale alerte sur les conséquences pédagogiques pour la jeunesse du territoire. Claude Kyasangolo, coordonnateur de la société civile de Malemba Nkulu, invite les autorités provinciales et nationales à s'impliquer en urgence pour débloquer les fonds requis afin d'éviter une perturbation durable du calendrier scolaire dans le Haut-Lomami.

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