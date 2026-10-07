Congo-Kinshasa: Trois nouveaux bâtiments inaugurés à l'UPN

Trois nouveaux bâtiments de l'Université pédagogique nationale (UPN) ont été inaugurés mardi 6 octobre à Kinshasa. La cérémonie a été présidée personnellement par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, avec pour objectif de doter l'UPN d'infrastructures modernes afin de renforcer sa capacité d'accueil et d'offrir aux étudiants de meilleures conditions d'apprentissage.

Cette inauguration s'inscrit dans la continuité d'autres réalisations déjà baptisées au sein de cette université au cours de l'année 2026.

Selon la rectrice de l'UPN, Yvonne Ibebeke, ces nouveaux ouvrages viennent compléter les infrastructures déjà opérationnelles sur le campus. Ces réalisations permettent progressivement à l'établissement de se moderniser durablement et de s'affirmer parmi les institutions phares de la République démocratique du Congo, a-t-elle souligné.

La professeure Yvonne Ibebeke a présenté les caractéristiques des nouvelles infrastructures :

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« Les deux premiers bâtiments ont été entièrement réhabilités et modernisés. L'un d'eux, à quatre niveaux, abritera les services des secrétaires généraux, tandis que l'autre accueillera les bureaux des facultés et des laboratoires. Le troisième ouvrage est un bâtiment neuf. Il comprend des salles de cours et une salle de réunions. »

Les universités des territoires occupées

Pour sa part, la ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, Marie-Thérèse Sombo, a déclaré que ces nouvelles infrastructures, à l'instar de celles inaugurées il y a quelques mois par le Président de la République, reflètent une vision cohérente axée sur la construction, l'équipement, la modernisation ainsi que la pérennisation des investissements dans le secteur de l'enseignement supérieur.

Elle s'est également exprimée sur la situation des universités se trouvant dans les zones sous contrôle de la rébellion dans l'est du pays :

« Nous affirmons ici que les établissements de l'Est sont pleinement concernés par le programme présidentiel de construction et de modernisation, qui sera déployé dès le retour de la paix ; eu égard aux efforts inlassables du Père de la Nation. La patrie ou la mort, nous vaincrons. »

De son côté, le délégué des étudiants a profité de l'occasion pour soumettre d'autres préoccupations au chef de l'État. Parmi les principales revendications figurent la construction d'un hôpital universitaire ainsi que la dotation de bus destinés à faciliter les déplacements des étudiants de l'UPN.