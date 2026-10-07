Sénégal: Taïba Ndiaye - 17,8 millions pour la rentrée et un lycée au nom du president Ale Lo

La commune de Taïba Ndiaye a mobilisé une enveloppe de 17 815 000 F CFA pour la rentrée scolaire 2026-2027, a annoncé le 06 octobre 2026 son maire, Assane Ndiaye.Il s'exprimait lors de la cérémonie officielle de remise de fournitures scolaires aux 18 écoles élémentaires de la commune, en présence de l'inspecteur chef du district de Mboro, Ibrahima Diabaté, de l'adjoint au sous prefet de Meouane, des autorites locales et directeurs d'ecoles.

« L'importance de cette cérémonie, c'est d'investir aujourd'hui pour récolter demain. Aujourd'hui ce sont les élèves, demain ce seront les adultes », a déclaré le maire.Selon lui, la dotation vise à soulager les parents d'élèves en milieu rural confrontés à des difficultés pour l'achat des furniture. Le college et le lycee ont egalement recu leur part.L'enveloppe comprend, outre les fournitures, 124 poches d'encre pour les photocopieuses de dernière génération offertes l'an dernier aux 18 écoles élémentaires par la commune.

Le maire a également annoncé un projet d'acquisition de tables-bancs pour faire face à l'afflux d'élèves en classe de sixième, consécutif à la suppression du concours d'entrée en sixième. Avec ce projet, l'investissement global devrait atteindre 20 millions de F CFA, a-t-il précisé.

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Assane Ndiaye a invité les parents à libérer les élèves, actuellement retenus par les travaux champêtres, en cette période de récolte, afin qu'ils rejoignent les classes dès l'ouverture, sous le thème « Ubbi tey, jàng tey ». Assane s'est rejoui de la participation du parc eolien a la remise de fournitures scolaires, dans Le cadre du RSE.

Par ailleurs, il a annoncé que le lycée de Taïba Ndiaye porte désormais officiellement le nom du feu Président Ale Lo, suite à un décret présidentiel pris après validation du ministre de l'Education nationale.

De son côté, l'inspecteur Ibrahima Diabaté a salué l'effort de la collectivité, tout en relevant que le taux de réussite de la commune reste en deçà de celui de l'Inspection de l'Education et de la Formation (IEF) de Tivaouane, estimé à 89%, lui-même inférieur à celui de l'Académie de Thiès (93%).

« Vous ne devez pas avoir un taux en dessous du taux de l'IEF de Tivaouane, d'autant que vous bénéficiez de l'accompagnement de la mairie et du Parc éolien », a-t-il lancé aux directeurs d'école, annonçant un « encadrement très rapproché » pour cette année scolaire.

Il a fixé comme objectif à son district de hisser Taïba Ndiaye à la première place de l'IEF.