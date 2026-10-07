Cote d'Ivoire: Orpaillage illégal - Le ministre Assahoré Konan Jacques appelle les populations à la vigilance

Face à la persistance des activités d'orpaillage illégal, le ministre des Eaux et Forêts, Assahoré Konan Jacques, invite les populations à contribuer davantage à la lutte. Il les encourage à alerter les services compétents dès l'apparition d'une activité suspecte, afin de favoriser une intervention rapide.

La lutte contre l'orpaillage illégal ne repose pas uniquement sur les opérations de démantèlement. Elle passe aussi par la vigilance des populations. C'est le message adressé par le ministre des Eaux et Forêts, Assahoré Konan Jacques, dans une publication sur sa page officielle Facebook, ce mercredi 7 octobre 2026.

Avec une pointe d'humour, le ministre évoque les nombreuses images de démantèlement de sites d'orpaillage illégal qui alimentent désormais la galerie de son « CM », son community manager. « Ce genre d'images de démantèlement de sites d'orpaillage illégal a tellement rempli la galerie de mon #CM qu'il va bientôt demander un iPhone 18 avec 2 téra de mémoire », écrit-il.

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Derrière cette note humoristique, le membre du gouvernement veut surtout attirer l'attention sur la nécessité de renforcer la mobilisation contre cette pratique. Pour lui, l'action des services de l'État peut gagner en efficacité grâce à une meilleure implication des communautés vivant dans les zones concernées.

Ne pas attendre que les sites prennent de l'ampleur

Le ministre invite les habitants à ne pas rester simples spectateurs lorsqu'ils constatent l'installation ou le développement d'une activité illégale dans leur zone.

« Vous voyez une activité illégale dans votre zone ? Ne regardez pas seulement en mode "on va voir comment ça finit". Faites-nous remonter l'information ! », lance-t-il.

L'objectif est d'agir suffisamment tôt, avant qu'une activité naissante ne prenne de l'ampleur. Selon le ministre, une alerte transmise rapidement peut permettre aux équipes compétentes de se rendre sur les lieux et de prendre les dispositions nécessaires.

Cette démarche vise ainsi à faire de la vigilance de proximité un appui aux interventions menées par les services de l'État.

Les services compétents en première ligne

Pour faciliter cette démarche, Assahoré Konan Jacques rappelle les différents points de contact dont disposent les populations.

Les postes des Eaux et Forêts figurent parmi les structures habilitées à recueillir les informations. Les brigades de Gendarmerie peuvent également être saisies. Les Préfectures et Sous-préfectures constituent d'autres relais pour transmettre les renseignements utiles.

Le ministre précise que ces structures sont disponibles pour recevoir ces informations « en toute confidentialité ». Une précision destinée à rassurer les personnes qui souhaitent attirer l'attention des autorités sur une activité suspecte dans leur environnement.

À travers cette organisation, le ministère entend rapprocher la lutte contre l'orpaillage illégal du terrain. Les habitants, témoins directs de l'évolution de leur milieu, peuvent ainsi contribuer à une détection plus précoce des nouveaux sites.

Une vigilance qui peut faire la différence

Pour Assahoré Konan Jacques, l'enjeu est d'éviter qu'un petit chantier ne se transforme progressivement en un site plus important. « Un simple signalement peut permettre à nos équipes d'intervenir rapidement et d'éviter qu'un petit chantier ne devienne demain un gros problème », souligne-t-il.

Le ministre invite donc chacun à adopter un réflexe de vigilance, tout en laissant aux services compétents le soin de vérifier les informations reçues et d'intervenir lorsque cela est nécessaire.

Son message tient en une formule simple : « Vous voyez, vous signalez... nos éléments s'occupent du reste ».

Au-delà des opérations de démantèlement régulièrement menées sur le terrain, cette mobilisation de proximité apparaît ainsi comme un autre levier de la lutte contre l'orpaillage illégal. L'enjeu, pour les services des Eaux et Forêts, est de pouvoir agir le plus tôt possible lorsqu'une nouvelle activité fait son apparition.