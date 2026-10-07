Cote d'Ivoire: CIMDC 2026 - Abidjan s'apprête à accueillir les acteurs de la mobilité durable et du climat

Du 19 au 22 octobre 2026, Abidjan accueillera la Conférence Internationale de la Mobilité Durable et du Climat (CIMDC 2026) au Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire. Organisée conjointement par Codatu, l'Autorité de la Mobilité Urbaine dans le Grand Abidjan (AMUGA) et Climate Chance, sous l'égide du Ministère des Transports et des Affaires Maritimes de Côte d'Ivoire, la conférence réunira près de 1 500 participants venus d'une quarantaine de pays autour des grands défis de la mobilité urbaine durable et du climat.

Cet évènement est placé sous le Haut patronage de Son Excellence Monsieur Tiémoko Meyliet KONE, Vice- Président de la République de Côte d'Ivoire, et sous le Parrainage de Monsieur Robert Beugré MAMBE, Premier Ministre de la République de Côte d'Ivoire.

Quatre jours d'échanges autour des enjeux de mobilité des villes africaines meubleront la Conférence.

Face à l'urbanisation rapide des villes africaines, à l'augmentation des besoins de déplacement et aux effets croissants du changement climatique, la CIMDC 2026 entend favoriser le partage d'expériences, faire émerger des solutions concrètes et renforcer les coopérations entre les différents acteurs de la mobilité.

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Les 20 et 21 octobre 2026, représentants des villes et des États, entreprises, bailleurs de fonds, experts, chercheurs, ONG et réseaux professionnels se retrouveront autour d'un programme de plénières, ateliers, tables rondes, rencontres professionnelles et Pitch Corner.

Les échanges s'articuleront autour de quatre grands axes :

Axe 1 : Intégration de la Mobilité et de l'Urbanisme ;

Axe 2 : Gouvernance, Financement et Durabilité ;

Axe 3 : Mobilité durable et climat ;

Axe 4 : Innovations technologiques et sociales.

Ces différentes séquences permettront notamment d'aborder la planification urbaine, les transports collectifs, le transport artisanal, le financement de la mobilité, l'électromobilité, les infrastructures résilientes, les innovations technologiques, l'adaptation des villes au changement climatique et les enjeux de planification spatiale et de conservation de la biodiversité.

Ces différentes séquences permettront notamment d'aborder les diverses formes de transport (le lagunaire, l'artisanal et l'électromobilité), de mettre en lumière l'importance des financements et de la planification urbaine, ainsi que l'importance de la conservation de la biodiversité, des innovations sociales et technologique pour des villes et infrastructures plus résilientes face au changement climatique.

Une conférence meublée par plusieurs événements et rencontres

Au-delà des plénières et ateliers des 20 et 21 octobre, la CIMDC 2026 sera ponctuée de plusieurs rencontres et événements organisés autour de la conférence, réunissant réseaux professionnels, institutions, collectivités, entreprises et partenaires internationaux.

Parmi ces rendez-vous figurent notamment la XIXe Conférence Scientifique Codatu, la Table ronde entre le Conseil Stratégique de l'AMUGA et les Maires du Périmètre des Transports Urbains (PTU) du Grand Abidjan, organisées le 19 octobre et consacrées à la durabilité des systèmes de mobilité dans les villes du Sud, ainsi que le Forum Affaires CIMDC - UE 2026, coorganisé par Codatu et l'Union européenne le 20 octobre 2026, qui réunira villes africaines, entreprises et bailleurs de fonds autour des projets et opportunités liés à la mobilité urbaine en Afrique.

D'autres rencontres se tiendront également autour de la conférence, notamment l'Assemblée générale de l'AUMA (association des autorités africaines organisatrices de la mobilité), la table ronde entre le Conseil Stratégique de l'AMUGA et les Maires du Périmètre des Transports Urbains (PTU) du Grand Abidjan, une réunion de la communauté de pratiques MobiliseYourCity.

Les réseaux de la Coalition Internationale de Biodiversité et la Coalition des villes côtières d'Afrique de l'Ouest animés par Climate Chance seront également présents, ainsi que plusieurs temps institutionnels et de networking.

Découvrir les transformations de la mobilité dans le Grand Abidjan

Le 22 octobre, des visites techniques permettront aux participants de découvrir plusieurs projets et infrastructures de mobilité du Grand Abidjan et de prolonger les échanges au plus près des réalités du territoire ivoirien.

Les travaux menés pendant la conférence contribueront également à l'élaboration de la Déclaration d'Abidjan, destinée à porter les enjeux de mobilité durable et d'action climatique dans les discussions internationales.

Les inscriptions sont ouvertes

Les inscriptions à la CIMDC 2026 sont ouvertes au tarif de 55 € (36 078.8 f cfa), avec un tarif étudiant de 15 € (9839.3 f cfa).

Informations, programme et inscriptions : www.cimdc2026.com

Informations pratiques

Dates : du 19 au 22 octobre 2026

Lieu : Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire - Cocody, Abidjan

Site internet : www.cimdc2026.com

Présentation des coorganisateurs

Réseau international fondé en 1980 à Dakar, Codatu est spécialisé dans la coopération technique, la formation et l'appui aux politiques de mobilité urbaine durable dans les villes du Sud.

Autorité de la Mobilité Urbaine dans le Grand Abidjan, l'AMUGA coordonne la planification, la restructuration et la modernisation du système de transport métropolitain.

Climate Chance fédère depuis 2015 les acteurs non étatiques engagés dans la lutte contre le changement climatique et anime des coalitions africaines pour renforcer l'action territoriale et promouvoir des solutions ambitieuses.