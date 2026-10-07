Cote d'Ivoire: Réforme électorale, orpaillage illégal, prix du cacao - Le Pdci-Rda donne de la voix et montre sa voie

Lors d'une conférence de presse tenue, mardi 6 octobre 2026, au siège du parti, à Abidjan, le porte-parole du Pdci-Rda, Bredoumy Soumaïla, a exposé les principales préoccupations de sa formation politique. De la célébration des 80 ans du parti à la réforme de l'organe électoral, en passant par l'orpaillage et la situation des producteurs de cacao, le Pdci-Rda entend peser dans le débat national.

Le parti poursuit la célébration de ses 80 ans, malgré une actualité marquée par le deuil de plusieurs de ces vice-présidents. Lors de sa conférence de presse, Dr Bredoumy Soumaïla a d'abord rendu hommage aux illustres personnalités disparues récemment, notamment l'ancien président honoraire du parti. Il a annoncé les prochaines étapes des obsèques du ministre d'État Émile Constant Bombet, prévues du 17 au 24 octobre, puis celles du ministre Alphonse Djédjé Mady, du 1er au 14 novembre 2026. Sur un autre registre, le porte-parole a fait le point sur la célébration tournante des 80 ans du parti. Après Daloa, le Pdci-Rda a organisé une importante étape à Korhogo, le 12 septembre dernier. Une séquence qui, selon Bredoumy Soumaïla, revêtait une dimension particulière puisqu'elle a marqué le retour du parti dans le Grand Nord.

La prochaine grande étape est annoncée à Guiglo, dans l'Ouest montagneux, le 21 novembre 2026. Parallèlement, une tournée du secrétariat exécutif est en cours dans plusieurs localités du centre du pays et doit s'achever à Daoukro, le 9 octobre.

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La dissolution de l'ex-Commission électorale indépendante (Cei) constitue, pour le doyen des partis politiques ivoiriens, une étape majeure. Le parti octogénaire estime que cette décision doit déboucher sur une réforme en profondeur et non sur un simple changement de dénomination. « Les Ivoiriens attendent davantage qu'un simple changement de dénomination », a déclaré le porte-parole, appelant à la mise en place d'un dispositif susceptible de restaurer durablement la confiance dans le processus électoral. Dans cette perspective, le Pdci-Rda indique avoir élaboré, à travers un groupe de travail composé de hauts responsables, un document d'orientation sur le futur organe électoral. Ce document a été remis au ministre de l'Intérieur, le 28 septembre 2026, à la demande de celui-ci. Il a également été transmis au groupe parlementaire du parti afin d'alimenter les travaux parlementaires.

Orpaillage : aller au-delà de la suspension

L'exploitation de l'or a également occupé une place importante dans le propos du porte-parole. « Le Pdci-Rda s'est félicité de la décision du gouvernement de suspendre certaines activités d'exploitation semi-industrielle et artisanale.

Mais pour le parti, cette mesure ne saurait suffire. Il préconise notamment un audit de l'ensemble des permis attribués, une évaluation de l'impact de l'orpaillage sur l'environnement ainsi que la mise en place d'un véritable mécanisme de suivi et d'évaluation. Le Pdci-Rda demande que des moyens humains, matériels et financiers conséquents soient mobilisés sur le terrain afin de lutter efficacement contre les effets néfastes de l'activité minière », a-t-il précisé.

Autre point, la situation des producteurs de café et de cacao demeure une source de préoccupation. Selon le Pdci-Rda, les producteurs continuent de rencontrer d'importantes difficultés économiques. Le parti attribue cette situation aux insuffisances du système de commercialisation et à la mise en œuvre incomplète de la réforme du secteur. Pour Dr Bredoumy Soumaïla, le gouvernement doit tirer les conséquences de cette situation et revoir son approche.

En conclusion, le porte-parole du Pdci-Rda a dressé un tableau préoccupant de la situation sociale et économique du pays, évoquant les difficultés rencontrées par les populations pour faire face au coût de la vie. Dans ce contexte, il a réaffirmé la position de son parti, le Pdci-Rda et son président, Tidjane Thiam, entendent se présenter comme une alternative politique pour les Ivoiriens.