Cote d'Ivoire: "Les larmes de la tradition" - Alexise Behiblo fait parler les blessures des femmes

Entrepreneure dans le secteur des assurances, diplômée en télécommunications et engagée dans la défense des femmes et des filles, Alexise Behiblo utilise désormais l'écriture comme un autre moyen de porter son engagement. Son ouvrage « Les larmes de la tradition » lui a valu le « Prix Mamadou Touré de la Jeunesse et de la Promotion de l'Emploi ».

« Préserver notre culture ne doit jamais signifier sacrifier la dignité humaine. » Cette conviction résume la démarche d'Alexise Behiblo. À travers l'écriture, cette entrepreneure dans le domaine des assurances entend susciter la réflexion sur certaines réalités sociales qui affectent particulièrement les femmes et les jeunes filles.

Son manuscrit « Les larmes de la tradition », inspiré de faits et de réalités sociales, a été distingué lors de la 6e édition du gala du livre de l'Ong Univers Académique. L'oeuvre a reçu le "Prix Mamadou Touré de la Jeunesse et de la Promotion de l'Emploi".

Questionner sans rejeter l'héritage culturel

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Au cœur du récit, Aissita, une jeune fille de 12 ans, et sa mère Fatou sont confrontées à des normes imposées au nom de la tradition. À travers leurs parcours, l'auteure aborde notamment la question des mutilations génitales féminines et les violences susceptibles d'en découler.

Mais "Les larmes de la tradition" ne se veut pas un réquisitoire contre la culture. Alexise Behiblo entend plutôt ouvrir un espace de questionnement. Pour elle, préserver l'héritage culturel ne devrait jamais conduire à accepter des pratiques qui portent atteinte à la dignité ou aux droits des personnes. La jeunesse occupe également une place centrale dans son approche. L'auteure estime que l'éducation, la connaissance des droits, la confiance en soi et l'accompagnement peuvent permettre aux jeunes de mieux construire leur avenir et de gagner en autonomie.

Un prix, mais surtout une responsabilité

Avant de recevoir cette distinction, Les larmes de la tradition a connu plusieurs réécritures. L'accompagnement des Éditions CEDA et la préface de la Dre Georgette Zamblé, Directrice-Coordinatrice du Programme national de lutte contre les violences basées sur le genre, ont notamment contribué à faire évoluer le manuscrit. Pour Alexise Behiblo, le Prix Mamadou Touré représente moins un aboutissement qu'un encouragement à poursuivre son engagement en faveur de la jeunesse et de la sensibilisation.

Une écriture tournée vers l'espoir

L'auteure travaille déjà sur un nouveau roman, Une vie insolite. Actuellement en cours de correction, cette œuvre dramatique explore, à travers le parcours de Suzy, la violence, les blessures de la vie, l'amour, la résilience et l'espoir. Alexise Behiblo souhaite également bénéficier de l'accompagnement d'éditeurs afin de donner une plus grande audience à ses œuvres. Son ambition demeure constante : faire de la littérature un espace où l'émotion nourrit la réflexion et où les mots peuvent contribuer à faire évoluer les regards sur la société.