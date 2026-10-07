Afrique: « L'Éthiopie et le Nigeria doivent exploiter leur potentiel économique et démographique pour le développement du continent », déclare le vice-Premier ministre Temesgen

Addis Ababa — Le vice-Premier ministre Temesgen Tiruneh a souligné que l'Éthiopie et le Nigeria devaient tirer parti de leur poids économique combiné et de leurs importantes populations pour stimuler un développement plus large à travers le continent africain.

Dans un message publié sur sa page officielle X à l'issue d'une rencontre bilatérale avec le vice-président nigérian Kashim Shettima à Addis-Abeba, le vice-Premier ministre Temesgen a souligné que les deux nations les plus peuplées d'Afrique partageaient un potentiel considérable pour influencer la croissance continentale.

Les discussions entre les deux dirigeants ont porté sur l'approfondissement de la coopération stratégique dans des domaines clés, notamment la sécurité alimentaire, la nutrition, les investissements bilatéraux et les relations diplomatiques.

En explorant les moyens de renforcer les partenariats commerciaux transfrontaliers et la résilience agricole, les dirigeants ont souligné comment des efforts collaboratifs peuvent mieux contribuer au développement durable et au progrès à travers l'Afrique.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

« Aujourd'hui, nous avons eu des discussions avec Son Excellence le sénateur Kashim Shettima, vice-président de la République fédérale du Nigeria, sur les domaines potentiels de coopération bilatérale entre l'Éthiopie et le Nigeria », a indiqué M. Temesgen.

La sécurité alimentaire et la nutrition ont occupé une place prépondérante dans ces discussions, l'Éthiopie ayant partagé son expérience dans la mise en oeuvre de la Déclaration de Seqota, une initiative nationale visant à réduire le retard de croissance chez les enfants et à transformer les systèmes alimentaires et nutritionnels grâce à une action coordonnée entre les différents secteurs.

Le vice-Premier ministre Temesgen s'est félicité de la décision du Nigeria d'envoyer une délégation de haut niveau en Éthiopie afin de tirer les enseignements de l'expérience et des résultats obtenus par le pays dans le cadre de cette initiative.

« Je tiens à exprimer ma gratitude au Nigeria pour avoir envoyé une délégation de haut niveau afin de tirer les enseignements des résultats concrets obtenus grâce à la Déclaration de Seqota », a-t-il déclaré.

Il a également salué les efforts du vice-président Shettima pour faire progresser la nutrition et la sécurité alimentaire au Nigeria, qualifiant son engagement de « leadership exemplaire pour notre continent ».

Le vice-Premier ministre a souligné qu'une coopération renforcée entre les deux pays pourrait générer des avantages plus larges pour l'Afrique, compte tenu de leurs populations importantes et de leur potentiel économique considérable.

« L'Éthiopie et le Nigeria sont liés par un partenariat stratégique. Lorsque l'importante population et le potentiel économique des deux pays sont mobilisés de manière coordonnée, ils renforcent encore davantage la capacité à façonner positivement l'avenir de l'Afrique », a-t-il déclaré.

Les deux parties ont également discuté de mesures visant à faciliter les déplacements et à renforcer les relations entre les peuples. L'Éthiopie a simplifié les procédures relatives aux passeports diplomatiques et de service pour les ressortissants nigérians et a instauré l'exemption de visa pour les citoyens nigérians titulaires de passeports diplomatiques et de service.

L'investissement a constitué un autre axe majeur des discussions, M. Temesgen soulignant la contribution de l'homme d'affaires nigérian Aliko Dangote à l'économie et au développement de l'Éthiopie.

Il a encouragé davantage d'investisseurs nigérians à explorer les opportunités en Éthiopie et à développer les relations commerciales entre les deux pays.

Ces discussions reflètent les efforts déployés par l'Éthiopie et le Nigeria pour approfondir leurs relations bilatérales en étendant leur coopération au-delà des liens politiques et diplomatiques, vers la sécurité alimentaire, l'investissement, le commerce et les échanges entre les peuples.