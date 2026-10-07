La Banque de développement Shelter Afrique (ShafDB) annonce le lancement de sa première émission obligataire durable, d'un montant de 60 milliards de FCFA, soit environ 100 millions de dollars américains, destinée à mobiliser des ressources en monnaie locale pour financer des projets de logements abordables et durables dans la région de l'Union économique et monétaire ouest-africaine (Uemoa).

Selon un communiqué de presse, l'opération est arrangée par Cgf Bourse Dakar, en qualité d'arrangeur chef de file, avec la Société financière internationale (Sfi/Ifc) et Ecobank Group, à travers Ecobank Sénégal, en qualité d'investisseurs d'ancrage. L'émission est structurée en deux tranches : une tranche à cinq ans au taux de 6,10 % et une tranche à sept ans au taux de 6,30 %. La période de souscription s'étend du 7 au 30 octobre 2026.

«Notre ambition n'est pas simplement de lever des capitaux, mais de bâtir une plateforme de financement plus diversifiée et plus résiliente pour le logement et le développement urbain à travers l'Afrique », a déclaré Nabil Mahfoudh, Directeur de la Trésorerie de Shelter Afrique Development Bank (ShafDB). Selon lui, en renforçant notre présence sur les marchés de capitaux d'Afrique de l'Ouest, nous pouvons relier l'épargne locale aux besoins urgents de développement de la région, et déployer des financements dans la même monnaie que celle dans laquelle les promoteurs locaux perçoivent leurs revenus.

Cette opération, explique-t-on, s'inscrit dans la transformation stratégique de la Banque de Développement Shelter Afrique en banque multilatérale de développement panafricaine, avec l'ambition de changer d'échelle et d'accroître significativement son impact dans ses 44 pays actionnaires.

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Selon le communiqué, le marché du logement dans la région Uemoa fait face à un déficit structurel important. Selon les estimations citées par le Groupe de la Banque mondiale, ce déficit est d'environ 3,5 millions de logements, avec près de 250 000 unités supplémentaires à produire chaque année pour suivre la croissance démographique et l'urbanisation.

L'émission de ShafDB vise ainsi à orienter des ressources financières vers des projets de logements abordables, durables et économes en énergie, tout en favorisant une meilleure adéquation entre la monnaie du financement et celle des revenus générés par les projets.

Pour ShafDB, le recours à la monnaie locale constitue un levier essentiel pour le financement du secteur immobilier. En alignant la devise du financement sur celle des revenus des projets, cette approche contribue à réduire l'exposition des emprunteurs au risque de change, particulièrement important pour les investissements immobiliers à moyen et long terme.