Afrique: CAN/U23 - Le pays se qualifie pour le tour suivant

Luanda — L'équipe nationale angolaise de football des moins de 23 ans s'est qualifiée pour le tour suivant des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations, en dominant la Namibie 5-0 lundi à Gaborone (Botswana), lors du match retour.

L'équipe angolaise s'est imposée 6-1 sur l'ensemble des deux matchs, après un match nul 1-1 à l'aller. L'Angola affrontera la République du Congo au prochain tour en novembre. La Coupe d'Afrique des Nations U23 permet aux équipes de se qualifier pour les Jeux olympiques de Los Angeles 2028.