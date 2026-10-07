Angola: Le Président João Lourenço adresse un message à son homologue de la RDC

Luanda — Un message du Président angolais João Lourenço à son homologue de la République démocratique du Congo (RDC), Félix Tshisekedi, portant sur le renforcement de la coopération bilatérale, a été remis ce mardi à Kinshasa.

Remise par le ministre des Relations extérieures, Téte António, lors d'une audience accordée par le Président congolais, la missive aborde également l'évolution de la situation politico-militaire et sécuritaire dans l'est de la RDC. Selon un communiqué du Ministère angolais des Relations extérieures, l'audience a également permis de souligner le rôle constant de l'Angola et du Président João Lourenço dans la médiation et les efforts de paix visant à stabiliser la région des Grands Lacs.

Cette rencontre intervient une semaine après que le Chef de l'État angolais a reçu, au Palais présidentiel de la Cidade Alta à Luanda, le ministre de l'Intégration régionale de la RDC, Floribert Anzuluni Isiloketshi, en tant qu'envoyé spécial du Président Félix Tshisekedi.