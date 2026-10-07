Angola: Un nouveau complexe résidentiel de 212 appartements accueille plus de 1 300 personnes

Malanje — Le nouveau complexe résidentiel inauguré ce mardi dans le quartier de Carreira de Tiro, dans la province de Malanje, accueillera plus de 1 300 personnes réparties dans 212 appartements de type T3, au sein de 14 bâtiments modernes.

Érigé sur une superficie de 7,70 hectares, le projet a été officiellement inauguré par le ministre des Travaux publics, de l'Urbanisme et du Logement, Carlos Alberto dos Santos, conjointement avec le gouverneur de la province de Malanje, Marcos Alexandre Nhunga. Cette nouvelle infrastructure, dont les travaux sont évalués à plus de 36 milliards de kwanzas, vise à renforcer l'offre de logements et à améliorer les conditions de vie des familles de la région. Selon le ministre des Travaux publics, de l'Urbanisme et du Logement, ce projet concrétise la stratégie ferme de l'exécutif angolais visant à réduire le déficit en logements.

Le responsable a souligné que l'accession à la propriété est un rêve universel, mais qu'elle revêt une importance particulière pour la jeunesse, en quête de stabilité pour organiser sa vie et fonder une famille. Il a précisé que cette initiative s'ajoute à d'autres efforts déployés dans la région ; en effet, en 2022, l'exécutif avait déjà répondu aux besoins locaux en livrant 500 logements sociaux, également dans le quartier de Carreira de Tiro, qui profitent aujourd'hui à quelque 3 000 habitants. Il a souligné que ce projet immobilier, qui comprend des espaces commerciaux et des infrastructures techniques, est le fruit du travail acharné de plus de 200 jeunes, pour la plupart originaires de Malanje.

Lors de la cérémonie, le ministre a exhorté les futurs résidents à veiller au paiement ponctuel de leurs logements, afin de lutter contre les défauts de paiement.

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« Le règlement régulier des échéances est essentiel pour permettre à l'État de recouvrer son investissement et de poursuivre la construction de logements à travers le pays », a-t-il insisté.

Le ministre a expliqué que la législation garantit l'égalité des droits pour tous les citoyens ; à ce titre, l'accès aux logements de ce complexe résidentiel, ainsi qu'à ceux du grand projet urbain prévu pour la province, est assuré pour diverses catégories de la société.

Il a précisé que les critères d'attribution privilégient les jeunes, les anciens combattants et vétérans de la patrie, ainsi que les personnes en situation de handicap, tout en incluant les agents de la fonction publique, les employés d'entreprises publiques et privées, ainsi que le grand public.

Pour le gouverneur de la province, Marcos Nhunga, il s'agit d'un moment de grande joie pour Malanje, et plus particulièrement pour les familles qui verront bientôt se réaliser leur rêve d'accéder à une maison.

Le dirigeant a souligné que ce projet réduit la pénurie de logements dans la province et constitue une avancée majeure pour le développement du secteur de l'habitat. « Nous sommes conscients que le déficit en logements reste important et qu'il reste encore beaucoup à faire.

C'est pourquoi nous continuerons à œuvrer pour attirer des investissements, nouer des partenariats et mettre en œuvre des programmes garantissant un logement digne à nos familles », a-t-il affirmé.

Il a précisé que le logement ne se résume pas à une simple construction en béton ; il est synonyme de dignité, de stabilité familiale et de développement socio-économique.

Face au déficit important de logements dans la province, il a réitéré l'urgence de concrétiser le futur complexe résidentiel de Malanje, un projet très attendu par la population.

Il a exhorté les futurs résidents à prendre soin de leurs appartements, à veiller à la préservation des espaces communs et à favoriser une cohabitation harmonieuse.