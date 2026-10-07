Angola: Domingos de Almeida présente ses lettres de créance aux Comores

Luanda — L'ambassadeur d'Angola auprès de l'Union des Comores, Domingos de Almeida da Silva Coelho, a présenté vendredi dernier à Moroni ses lettres de créance au Président comorien, Azali Assoumani, officialisant ainsi le début de ses fonctions diplomatiques dans ce pays.

La cérémonie, qui s'est tenue au palais de Beit-Salam, a également marqué une nouvelle étape dans le renforcement des relations d'amitié et de coopération entre l'Angola et l'Union des Comores.

Selon un communiqué de la représentation diplomatique angolaise transmis ce mardi à l'ANGOP, le Président Azali Assoumani a profité de l'audience pour transmettre ses salutations à son homologue angolais, João Lourenço, et a exprimé son appréciation pour le rôle de l'Angola dans la promotion de la stabilité, de la bonne gouvernance et du développement économique, tant au niveau national que continental.

Le Chef de l'État comorien a évoqué les liens historiques de fraternité unissant les deux pays, qualifiant l'Angola de « grand frère », tout en reconnaissant l'expérience angolaise en matière de reconstruction nationale et de développement d'infrastructures stratégiques.

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Les deux pays partagent également un jalon historique, ayant tous deux accédé à l'indépendance en 1975 : les Comores l'ont proclamée le 12 novembre et l'Angola le 11 novembre.

Dans le cadre de la coopération bilatérale, Azali Assoumani a manifesté son intérêt pour la dynamisation de l'Accord général de coopération et a sollicité le soutien de l'Angola dans des secteurs prioritaires pour le développement socio-économique des Comores, notamment l'énergie, l'agriculture, la pêche, le tourisme et la formation des cadres.

Le Président comorien a également souligné l'intérêt des Comores pour l'expérience angolaise dans des domaines tels que l'ingénierie, le pétrole, la médecine et la pêche, ainsi que pour le différend territorial concernant la souveraineté sur l'île de Mayotte.

De son côté, Domingos de Almeida da Silva Coelho a réaffirmé l'engagement de l'Angola à approfondir un partenariat solide et mutuellement avantageux, en privilégiant les secteurs de l'énergie, de l'agriculture, de la pêche, du tourisme, de la formation des cadres, de l'investissement privé et des transports.

Dans le domaine agricole, le diplomate a souligné la possibilité de partenariats entre les deux pays, compte tenu des contraintes auxquelles les Comores font face pour pratiquer une agriculture extensive.

Il a expliqué que l'Angola dispose d'une politique d'octroi de terres à des fins agricoles, un mécanisme susceptible de faciliter les investissements destinés à la production alimentaire sur le territoire angolais et à son acheminement ultérieur vers le marché comorien.

L'ambassadeur a également réitéré la solidarité de l'Angola envers le peuple et le gouvernement des Comores concernant la préservation de l'intégrité territoriale de l'archipel, qui comprend les îles de Ngazidja, Anjouan, Mayotte et Mohéli.

L'Angola et l'Union des Comores travaillent actuellement à la préparation de la Commission bilatérale, prévue pour ce mois d'octobre, laquelle devrait permettre l'adoption de mesures concrètes pour renforcer les relations entre les deux pays