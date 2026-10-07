Angola: Téte António donne un cours magistral dans une université américaine

Luanda — Le ministre des Relations Extérieures de l'Angola, Téte António, a défendu lundi, à Luanda, la diplomatie, le dialogue et le droit international comme des instruments essentiels pour la prévention et la résolution des conflits ainsi que pour la préservation de la paix et de la sécurité internationales.

Le ministre angolais s'exprimait lors d'une conférence magistrale virtuelle destinée aux étudiants du cours de droit international public de la Washburn Law University, aux États-Unis.

Selon un communiqué de presse du Ministère des Relations Extérieures transmis à l'ANGOP, Téte António a évoqué, au cours de la séance, son parcours professionnel diplomatique ainsi que des questions liées au droit international, à la juridiction pénale internationale, à la souveraineté des États, au principe de non-ingérence et à la médiation dans la prévention et la résolution des conflits.

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Lors d'une session de questions-réponses, le ministre angolais a partagé son expérience professionnelle et expliqué que l'exercice de la diplomatie exige une formation pluridisciplinaire, une maîtrise du droit international et des connaissances en histoire, politique, économie et relations internationales, outre la maîtrise de plusieurs langues et une capacité d'adaptation à des environnements multiculturels.

En abordant la position de l'Angola vis-à-vis de la Cour pénale internationale, il l'a replacée dans le contexte historique national, marqué par 27 années de guerre civile et par le processus de paix entamé en 2002.

Téte António a également réaffirmé l'engagement de l'Angola envers la Charte des Nations Unies, la Charte de l'Union africaine et le droit international.

Concernant la souveraineté des États et le principe de non-ingérence, le ministre a estimé que l'application du principe de non-indifférence devait respecter le droit international.

Dans le domaine de la médiation, il a évoqué le rôle de l'Angola dans diverses initiatives de promotion de la paix sur le continent africain, en soulignant tout particulièrement l'expérience acquise durant les années de conflit ainsi que les efforts diplomatiques déployés dans la région des Grands Lacs.

Selon le ministre, le parcours de l'Angola, marqué par la guerre et par la participation à différents processus de paix, a permis au pays d'accumuler des connaissances en matière de prévention, de gestion et de résolution des conflits, y compris la médiation.

Il a expliqué que le médiateur doit préserver la confiance des parties et maintenir une position équilibrée, sans pour autant ignorer le droit international ni omettre de mettre en garde contre les conséquences d'un conflit.

Le responsable a ajouté que la médiation requiert des outils tels que la persuasion et le dialogue, toujours avec le consentement des parties.

S'agissant du multilatéralisme, il a plaidé pour sa valorisation en tant qu'instrument essentiel au règlement pacifique des différends internationaux et a rappelé la position de l'Angola en faveur d'une réforme des Nations Unies, visant une organisation plus inclusive et mieux adaptée aux défis actuels.

Téte António a estimé que les problèmes mondiaux exigent des réponses mondiales, notamment face à des défis tels que le changement climatique, les inégalités économiques, les conflits, la sécurité énergétique et l'intelligence artificielle.

Aux étudiants intéressés par une carrière diplomatique, il a conseillé une solide préparation académique, de la discipline, une vocation pour le service de l'État, de l'empathie, de l'équilibre et de la flexibilité.

Le chef de diplomatie angolaise a souligné que le diplomate doit comprendre son rôle en tant qu'instrument de mise en oeuvre de la politique étrangère de l'État, au-delà des intérêts ou agendas personnels.

Face à la crise actuelle du multilatéralisme et de la démocratie, ainsi qu'aux risques pesant sur la paix internationale, il a appelé à la rationalité et a réaffirmé l'engagement de l'Angola en faveur du dialogue et de la diplomatie comme moyens de préserver la paix et la sécurité internationales.

L'Université Washburn est un établissement d'enseignement supérieur privé, fondé en 1865 et situé à Topeka, capitale de l'État du Kansas, aux États-Unis.

L'établissement comprend la Washburn Law School, qui propose des formations dans divers domaines du droit, notamment des programmes de Juris Doctor (J.D.), de Master of Studies in Law (M.S.L.) et de Master of Laws (LL.M.) en Global Legal Studies, avec des spécialisations en droit international et comparé.

Dans le domaine du droit international et comparé, Washburn Law dispense des enseignements portant sur le droit international public, les droits de l'homme internationaux, le droit des conflits armés et les transactions commerciales internationales, tout en proposant des activités de recherche, des échanges universitaires, des stages et la participation à des concours internationaux.