Angola: Le Ministère de la Santé forme près de 21 000 professionnels

Luanda — Le Projet de renforcement du système national de santé (PFRHS) a déjà formé près de 21 000 professionnels de santé, soit 56,6 % de l'objectif global, a annoncé lundi, à Luanda, le coordinateur et directeur technique de l'Unité de mise en oeuvre du projet, Job Monteiro.

Ces données ont été présentées lors de la cérémonie d'accueil de 99 professionnels sélectionnés pour une formation spécialisée, qui s'est tenue au complexe hospitalier Pedro Maria Tonha « Pedalé ». Selon Job Monteiro, le PFRHS vise à former 38 000 professionnels de santé grâce à des formations de courte, moyenne et longue durée.

Le programme concerne 3 000 médecins, 9 000 infirmiers, aides-soignants, techniciens de diagnostic et de thérapie, et 4 000 personnels de soutien hospitalier et général. Le responsable a indiqué que le projet a déjà permis de réaliser des décaissements d'environ 103 millions de dollars. Job Monteiro a expliqué que cet investissement résulte d'un prêt destiné à renforcer le capital humain du secteur de la santé. Il a précisé que les professionnels bénéficiaires doivent respecter les engagements pris dans le Code de conduite et la Convention d'engagement, notamment l'obligation d'exercer après la formation.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le responsable a indiqué que 861 professionnels suivent actuellement une formation à l'étranger, un nombre qui devrait augmenter avec le départ des nouveaux boursiers. Il a ajouté que le Brésil demeure l'un des principaux partenaires de l'Angola en matière de formation spécialisée, aux côtés du Portugal et de l'Afrique du Sud. Il a précisé que le projet vise à former environ 15 000 professionnels cette année, et à atteindre environ 85 % de l'objectif d'ici le premier trimestre 2027. L'objectif devrait être atteint à 100 % d'ici la fin de 2027, l'année 2028 étant consacrée à la consolidation de la formation.