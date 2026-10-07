Angola: Lunda-Sul - Rétablissement du service Internet via ANGOSAT-2 à Sombo

Sombo — Trois cent quatre-vingts personnes de la municipalité de Sombo (Lunda-Sul) retrouvent l'accès à Internet à partir de ce mardi, grâce au rétablissement de la connectivité via ANGOSAT-2 par l'équipe du Bureau de gestion du programme spatial national (GGPEN).

La municipalité de Sombo a été la quatrième région à bénéficier de ce projet, le 5 septembre 2023, lors d'une cérémonie à laquelle a assisté le ministre des Télécommunications, des Technologies de l'information et de la Communication sociale, Mário Oliveira. S'adressant à l'ANGOP, le coordinateur adjoint de la Commission marketing et ventes du GGPEN, Hugo Mateus, a déclaré qu'après un travail acharné pour rétablir le système, la population commence à profiter du service Internet.

Il a expliqué qu'outre l'installation des équipements, les techniciens auront pour mission de transférer des connaissances aux équipes locales, garantissant ainsi la capacité technique nécessaire pour assurer la continuité et la maintenance des services installés. Il a indiqué que le programme « Conecta Angola Comercial » soutiendra désormais directement la population dans la mise en oeuvre et la gestion de projets, tout en favorisant l'éducation et le renforcement de l'utilisation des technologies spatiales pour la modernisation du secteur.

Cela permettra également d'améliorer la communication entre les familles, d'accéder à des plateformes numériques, d'effectuer des opérations et d'adopter des solutions technologiques contribuant à accroître l'efficacité et la compétitivité.

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« Conecta Angola » est un projet à vocation sociale lancé le 12 juin, lors de l'ouverture officielle d'ANGOTIC 2023. Il s'appuie sur les capacités spatiales du satellite ANGOSAT-2, dont la zone de couverture permet d'atteindre les régions les plus reculées du pays, lesquelles étaient auparavant dépourvues de tout réseau de communication.

Ce projet est le fruit d'un partenariat entre INFRASAT, le GGPEN et Angola Telecom. La municipalité de Sombo, issue du nouveau découpage politico-administratif (DPA), est située à 175 kilomètres de Saurimo et compte une population estimée à 6 718 habitants, dont la majeure partie vit de l'agriculture de subsistance, de la chasse et du commerce informel.