Angola: Téte António évoque sa collaboration avec la Miss International Zimbabwe

Luanda — Le ministre des Relations Extérieures, Téte António, a reçu lundi, à Luanda, la Miss International Zimbabwe 2024, Yollanda Chimbarami, avec qui il évoqué les perspectives de coopération et d'affaires entre l'Angola et le Zimbabwe.

Cette rencontre de courtoisie a également été l'occasion de présenter la nouvelle Miss Angola International 2026, Catarina Alves, lauréate du gala qui s'est tenu le 27 septembre à Luanda. Yollanda Chimbarami, en visite en Angola pour la première fois, était accompagnée à la diplomatie angolaise par Teresa António Sara, avocate, humanitaire et mannequin, Miss Angola International 2023-2024. Élue Miss Zimbabwe 2024, elle a également remporté les titres de Miss Africa International 2025 et de première dauphine de Miss International 2025.

Sa présence en Angola fait suite à une invitation de l'organisation Miss Angola International pour assister au gala de Miss Angola International 2026, qui réunissait 21 candidates représentant différentes provinces du pays. La cérémonie s'est conclue par l'élection de Catarina Alves, représentante d'Icolo e Bengo, au titre de Miss Angola International 2026. La nouvelle Miss Angola représentera l'Angola au concours Miss International, qui se tiendra en novembre prochain au Japon. La participation de l'Angola à cet événement est l'occasion de promouvoir sa culture, son identité et son potentiel à l'étranger, en mettant en valeur sa diversité culturelle.

Organisé chaque année au Japon depuis 1960, le concours Miss International rassemble des représentantes de différents pays et régions et, au-delà de la compétition, favorise les échanges culturels, l'amitié et la compréhension entre les peuples. Les participantes sont évaluées non seulement sur leur apparence physique, mais aussi sur leur communication, leur intelligence, leur élégance, leur personnalité et leur capacité à représenter la culture et l'identité de leur pays.

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