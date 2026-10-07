Angola: La BNA lance une campagne d'épargne

Luanda — La Banque nationale d'Angola (BNA) mène des actions d'éducation et d'inclusion financières dans le cadre des célébrations de la Journée mondiale de l'épargne, qui aura lieu le 31octobre.

Lancée le 1er de ce mois, la campagne « Mois de l'épargne », placée sous le slogan « Épargner, c'est prendre soin de l'avenir », couvre Luanda ainsi que les délégations régionales et provinciales de la banque centrale. Dans un communiqué, la BNA indique que l'initiative prévoit de former les femmes, les jeunes et les adolescents à la prise de décisions financières responsables.

Tout au long du mois, précise le document, des campagnes de sensibilisation et des conférences seront organisées dans les écoles, les administrations municipales, les marchés et les centres d'identification civile ; des ouvertures de comptes bancaires et de comptes de monnaie électronique seront également proposées, rapprochant ainsi les citoyens des services financiers formels.

La BNA réaffirme son engagement en faveur de la promotion de l'éducation et de l'inclusion financières et reconnaît l'épargne comme un instrument fondamental pour renforcer la stabilité financière des familles et favoriser le développement économique et social du pays.