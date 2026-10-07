Angola: Le pétrole brut Brent s'échange à 100,22 dollars US

Luanda — Le prix du pétrole brut Brent, pour livraison en décembre de cette année, a ouvert la séance de mardi sur le marché à terme de Londres à 100,22 dollars, après avoir clôturé la séance précédente à 100,32 dollars.

Le prix du pétrole a chuté, accentuant ses pertes récentes après que le géant pétrolier Saudi Aramco ait réduit de manière inattendue ses prix pour les ventes de novembre à l'Asie, le marché restant attentif à l'approvisionnement au Moyen-Orient dans un contexte de nouvelles tensions militaires. Selon Reuters, la compagnie proposerait des remises importantes sur le pétrole expédié d'Oman afin de compenser les tarifs de fret record.

Lundi, le prix du pétrole brut a fluctué entre 99,76 et 103,40 dollars. Le Brent est un type de pétrole brut léger extrait de la mer du Nord. Il constitue l'une des principales références pour les prix mondiaux du pétrole et sert à fixer le prix des deux tiers de l'offre mondiale de pétrole brut échangée sur le marché international. Le nom « Brent » provient du champ pétrolier de Brent, découvert dans les années 1970.