Afrique: Football - Le pays bat le Malawi

Luanda — L'équipe angolaise a battu le Malawi 3-1 ce soir au stade du 11-Novembre, lors d'un match comptant pour la deuxième journée du groupe B des éliminatoires de la CAN 2027.

Évoluant devant leur public, les « Palancas Negras » d'Angola ont entamé la rencontre avec détermination et ont rapidement pris l'avantage dès la troisième minute grâce à un but de Milson. Mabululo (38e) et Miro (71e) ont inscrit les autres buts, assurant ainsi la victoire et propulsant l'Angola en tête du groupe B, à égalité de points (quatre) avec l'Égypte. Le Malawi a bénéficié d'un but contre son camp du défenseur central angolais Kialonda Gaspar à la 45e minute.

L'équipe nationale, qui jouait pour la première fois à domicile sous la direction technique d'Aliou Cissé, s'est créé de nombreuses occasions, mais ses attaquants ne sont pas parvenus à les concrétiser, en partie grâce à la vigilance du gardien adverse, William Thole. À la 35e minute, Show a décoché une frappe puissante de loin, mais le gardien a capté le ballon en deux temps, alors que l'attaque angolaise peinait à percer la défense adverse. JAD/VC/LUZ