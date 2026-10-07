Afrique: Handball - Interclube s'incline face au champion d'Afrique Al Ahly

6 Octobre 2026
Angola Press Agency (Luanda)

Luanda — Interclube s'est incliné ce mardi face au club égyptien d'Al Ahly sur le score de 24-38, lors du match phare du groupe A du 47e Championnat d'Afrique des clubs champions de handball, qui se déroule à Luanda.

Al Ahly menait 17-11 à la mi-temps. En seconde période, l'équipe égyptienne a maintenu sa dynamique de jeu, notamment grâce à des montées rapides en attaque qui lui ont permis d'être plus efficace à la finition. Interclube a tenté d'ajuster son système défensif en exerçant une pression accrue, mais l'adversaire, bien organisé en attaque, a su contrôler la rencontre pour finalement l'emporter 38-24.

Mohamed Emad (Al Ahly) a été désigné meilleur joueur du match. Lors de la journée inaugurale de la compétition masculine, le JSK (République démocratique du Congo) a battu Mechal (Éthiopie) 33-20 dans le groupe B, tandis que Petro de Luanda s'est imposé face à l'APR (Rwanda) 38-25 dans le groupe A. Les équipes de Zamalek (Égypte) et du Primeiro de Agosto s'affrontent également aujourd'hui, en clôture de la journée.

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