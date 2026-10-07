Congo-Kinshasa: Kananga - Des jeunes armés de machettes sèment la peur au quartier Industriel

Des jeunes armés de machettes terrorisent les habitants du quartier Industriel, dans la ville de Kananga, au Kasaï-Central. Actifs principalement durant la nuit, ces individus dépouillent les passants de leurs biens, plongeant la population dans un climat d'insécurité grandissante.

Selon plusieurs témoignages, l'endroit situé à hauteur de l'école Lumière des Nations est devenu un véritable point noir. À partir de 19 heures, cette partie de l'avenue Félix-Antoine Tshisekedi, anciennement avenue du Commerce, est difficilement fréquentable en raison des risques d'agression.

Les autorités locales confirment l'existence de ces actes d'insécurité. Elles indiquent que plus d'une dizaine de personnes ont été agressées entre juin et octobre 2026 dans cette zone du quartier Industriel.

Le cas le plus récent remonte au week-end dernier. Un homme d'une cinquantaine d'années a été attaqué par ces jeunes armés, qui lui ont ravi son téléphone portable ainsi que de l'argent avant de prendre la fuite.

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Face à cette situation préoccupante, les habitants appellent à une intervention urgente des autorités provinciales et de la police afin de sécuriser cette partie de la ville et mettre un terme à ces agressions répétées.

Les autorités municipales affirment avoir déjà saisi les services de police ainsi que les autorités administratives compétentes. Toutefois, jusqu'à présent, aucune intervention n'a permis d'interpeller les auteurs présumés de ces attaques.

Le commandant de la police ville de Kananga n'a pas pu être joint malgré plusieurs tentatives de Radio Okapi.