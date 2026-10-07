Congo-Kinshasa: Plus d'un million d'euros investis pour la modernisation de l'Hôpital général de référence de Komanda (Ituri)

L'Hôpital général de référence de Komanda, en Ituri, est doté de nouvelles infrastructures modernes financées par l'Union européenne, via l'Université libre de Bruxelles (ULB-Coopération), pour un montant global de plus d'un million trois cent mille euros. Ces infrastructures ont été inaugurées, mardi 6 octobre 2026.

Le projet comprend quatre nouveaux pavillons, deux forages d'eau potable ainsi qu'un système d'autonomie énergétique solaire.

Ces investissements permettent de restructurer entièrement les services clés de l'établissement, notamment la maternité, le bloc opératoire, l'imagerie médicale, le laboratoire, la pharmacie ainsi que les pavillons d'hospitalisation et de soins intensifs.

Le docteur Faustin Singo, médecin chef de la zone de santé de Komanda, a salué cette transformation :

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« Nous disposons désormais de cadres de travail modernes, sécurisés, mieux équipés et capables d'accueillir nos malades dans la dignité, l'humanité et l'efficacité qu'ils méritent. [...] Les conditions de travail de notre personnel sont également améliorées. »

Autonomie en eau et en électricité : l'accent mis sur la maintenance

Outre le raccordement solaire, l'accès à l'eau a été renforcé par la réalisation de deux forages, dont l'un alimente directement la structure hospitalière tandis que le second est mis à la disposition des riverains.

Néanmoins, la durabilité de ces installations reste conditionnée par une gestion rigoureuse et un accueil humanisé. Jean-Bosco Kahindo, coordonnateur d'ULB-Coopération en RDC, a rappelé l'enjeu central :

« Des ouvrages de cette nature demandent de la maintenance. Mais au-delà de la gestion et de la maintenance, cela nécessite de pouvoir organiser de manière professionnelle la prise en charge du patient. »

Le partenariat UE-ULB prévoit de poursuivre cet accompagnement à Komanda avec la construction prochaine d'un cinquième pavillon entièrement dédié à la pédiatrie.