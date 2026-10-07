Congo-Kinshasa: Multiplicité de cas d'escroqueries à Kinshasa - Un cabinet d'avocats lance un SOS

7 Octobre 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

Face au regain de cas d'escroquerie à Kinshasa, KTF Lawyers, un cabinet d'avocats basé dans la capitale congolaise, appelle la population locale à la vigilance. Frédéric Kwamba Tshingej, avocat au barreau de Kinshasa-Gombe, affirme que son cabinet a enregistré une dizaine de cas en une semaine. Il cite notamment des escroqueries immobilières.

Selon Me Kwamba Tshingej, ces personnes se présentent comme propriétaires de parcelles. Elles signent de faux contrats avec des victimes avant de disparaître avec leur argent.

« Ils ont réussi à placer dans la parcelle des locataires sous contrats qu'aurait livrer le propriétaire, pour faire croire qu'il s'agit d'une vraie vente », précise-t-il, évoquant également « des cas très connus » de la machine à fabriquer des billets de banque.

D'autres escrocs proposent la vente de lingots d'or. Ils promettent aux victimes d'importantes quantités d'or et après, ils disparaissent avec l'argent.

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Il évoque aussi le cas d'une fausse entreprise qui avait installé un bureau aux galeries présidentielles. Le présumé cerveau de cette affaire a été arrêté par la police. Il comparaît devant le parquet près le tribunal de paix de Kinshasa-Gombe.

Face à cette situation, Me Kwamba Tshingej recommande à la population de consulter un professionnel avant de signer un contrat ou d'investir dans une affaire qui l'oblige à dépenser de l'argent.

Il invite également les autorités à renforcer la sensibilisation et la lutte contre ces pratiques.

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