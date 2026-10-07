Congo-Kinshasa: Ebola à Beni - 8 malades guéris quittent le Centre de traitement

Huit patients guéris de la maladie à virus Ebola ont quitté, ce mercredi 7 octobre, le Centre de traitement d'Ebola de Beni. Parmi eux, figure un nourrisson âgé d'un mois.

Ces nouvelles guérisons interviennent quatre jours seulement après la sortie de dix autres patients déclarés guéris, renforçant l'espoir au sein des communautés touchées par l'épidémie.

À cette occasion, le médecin directeur de l'Hôpital général de référence de Beni a rappelé que si la maladie d'Ebola reste une réalité dans la région, elle n'est pas une fatalité.

Selon lui, les chances de guérison augmentent lorsque les malades sont détectés et pris en charge précocement. Les patients guéris ont, pour leur part, remercié les équipes soignantes pour les soins reçus et appelé la population à faire confiance aux structures de traitement et à collaborer avec les équipes de riposte afin de mettre fin à la transmission de la maladie.