Congo-Kinshasa: Poursuite des combats AFC/M23-FARDC/Wazalendo à Masisi

Les affrontements entre les Wazalendo, alliés aux FARDC et les rebelles de l'AFC/M23 se sont poursuivis mercredi 7 octobre 2026 sur l'axe Ngungu et autour du centre de Katoyi, dans le territoire de Masisi (Nord-Kivu). Après plusieurs jours de combats, des sources locales indiquent qu'une coalition des Wazalendo a repris certaines localités du sud de Masisi ainsi que des positions dans le groupement voisin de Ziralo, en territoire de Kalehe au Sud-Kivu. Toutefois, la situation demeure très volatile et aucun bilan n'est encore disponible.

Depuis l'aube de ce mercredi, les affrontements se concentraient autour du centre de Katoyi et du village de Mihole, dans le territoire de Masisi.

D'autres détonations ont été entendues dans les environs de Kasake et Kashovu, sur l'axe Remeka-Ngungu, dans le groupement Ufamandu Ier, en chefferie des Bahunde.

Psychose à Rubaya

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Selon plusieurs sources militaires, la coalition FARDC-Wazalendo aurait repris mardi le centre de Katoyi. Toutefois, elle éprouverait encore des difficultés à reprendre l'agglomération de Kasake, qui serait toujours sous occupation des rebelles de l'AFC/M23.

Parallèlement, dans le territoire voisin de Kalehe au Sud-Kivu, la cité minière de Numbi, reprise récemment par les Wazalendo après celle de Lumbishi dans le groupement de Ziralo, demeure disputée entre les deux camps.

Des sources civiles indiquent que la proximité des combats avec la cité minière de Rubaya et le centre agropastoral de Ngungu continue d'alimenter la psychose au sein des populations locales.

Les groupements d'Ufamandu et de Nyaboko, dans le Masisi, ainsi que celui de Ziralo, dans Kalehe, sont le théâtre d'affrontements violents depuis plusieurs mois. Ces combats persistent malgré les engagements de cessez-le-feu conclus entre la RDC et le Rwanda d'une part, et entre la RDC et l'AFC/M23 d'autre part.

Selon plusieurs sources locales, ces zones sont vidées à plus de la moitié de leurs populations à la suite des déplacements provoqués par la guerre. L'utilisation de drones de combat y a également causé d'importants dégâts humains et matériels, perturbant fortement les activités scolaires, économiques et sociales dans la région.