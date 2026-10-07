Congo-Kinshasa: Les FARDC annoncent la reddition de 17 combattants de la coalition AFC-M23/Twiraneho à Fizi

Les Forces armées de la République démocratique du Congo (FARDC) ont annoncé, mercredi 7 octobre, la reddition de dix-sept combattants de la coalition AFC-M23/Twiraneho mardi 6 octobre dans les Hauts Plateaux du territoire de Fizi, au Sud-Kivu. Selon l'armée, les redditions ont eu lieu à Abala, Nyaruhinga et Kabanja. Un autre combattant a été capturé lors des combats dans cette région.

Le sous-lieutenant Reagan Mbuyi, porte-parole de l'opération Sokola 2 Sud-Kivu, affirme que parmi les combattants qui se sont rendus figure un jeune civil qui avait été kidnappé puis recruté de force à Goma, au Nord-Kivu, par le M23.

Accueilli par les FARDC après sa reddition, ce jeune affirme avoir vécu un véritable calvaire dans les rangs du mouvement rebelle.

L'armée déplore également la présence de plusieurs enfants âgés de 14 à 16 ans parmi les 17 combattants qui se sont rendus.

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Selon le sous-lieutenant Reagan Mbuyi, « ces mineurs enrôlés dans la rébellion affirment avoir souffert dans la brousse après avoir été attirés par de fausses promesses ».

Cette reddition intervient quelques jours après celle de 27 combattants de l'AFC-M23 au Nord-Kivu.

Venus notamment de Masisi, Walikale et Lubero, ces combattants s'étaient rendus après des attaques contre les positions des FARDC qui avaient été repoussées, selon le service de communication de la 34e région militaire.

La même source avait annoncé, le 4 octobre, que vingt-neuf combattants de l'AFC/M23 avaient déposé les armes et s'étaient rendus aux FARDC ainsi qu'aux groupes Wazalendo, alliés de l'armée, entre le 1eᣴ et le 4 octobre 2026, dans les territoires de Lubero, Masisi et Walikale, au Nord-Kivu.