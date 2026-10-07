Congo-Kinshasa: Filière coton en Ituri - « Pendant la récolte, on sentait que l'économie tournait », se souvient Pacifique Keta

Autrefois l'un des moteurs de l'économie dans la plaine du lac Albert, la culture du coton traverse aujourd'hui une période difficile en Ituri. Baisse de la production, difficultés d'écoulement, routes dégradées, manque d'encadrement des producteurs et arrêt de certaines unités de transformation freinent le développement de cette filière. À l'occasion de la Journée mondiale du coton, célébrée le 7 octobre, l'opérateur économique et ancien vice-gouverneur de l'Ituri, Pacifique Keta, appelle à relancer toute la chaîne de valeur.

Dans la plaine du lac Albert, la culture du coton représentait autrefois une activité économique importante. Les périodes de culture et surtout de récolte contribuaient à dynamiser l'économie locale et procuraient des revenus à la population.

Aujourd'hui, la situation a changé. La production a baissé, notamment vers Mahagi, tandis que les producteurs font face à plusieurs obstacles pour écouler leurs récoltes.

« Pendant la période de culture et surtout de récolte du coton, on sentait que l'économie tournait. Mais avec tous les problèmes qu'a connus Sotexki, la situation s'est dégradée », explique Pacifique Keta.

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Selon l'ancien vice-gouverneur de l'Ituri, les difficultés rencontrées par la Sotexki ont contribué au déclin de la filière. À cela s'est ajoutée la concurrence des tissus chinois, qui a affecté la compétitivité du coton produit localement.

Malgré ces difficultés, des habitants continuent de cultiver le coton. Mais faute de débouchés suffisamment structurés, une partie de cette production prend la direction de l'Ouganda, selon Pacifique Keta.

Il dénonce particulièrement les circuits informels utilisés pour faire traverser la production à la frontière. Pour Pacifique Keta, la relance du coton en Ituri nécessite une intervention sur plusieurs fronts. Il plaide notamment pour la réhabilitation des infrastructures, l'accompagnement des producteurs et la reprise de l'industrie textile.