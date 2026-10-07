Congo-Kinshasa: Nord-Kivu - Des symptômes suspects du Bunchy Top signalés dans les bananeraies de Rwenzori

Les services agricoles de Beni ont alerté, mercredi 7 octobre, sur l'apparition de symptômes suspects pouvant être associés à la maladie du Bunchy Top dans des plantations de bananiers du secteur de Rwenzori, au Nord-Kivu. Aucune confirmation officielle de la maladie n'a toutefois encore été établie.

Dans une correspondance adressée à l'Inspecteur territorial de l'Agriculture et de la Sécurité alimentaire de Beni, le chef de service du secteur de Rwenzori, Salomon Ndungo Kunahimbire, indique avoir observé, depuis plus d'une semaine, des signes suspects dans plusieurs bananeraies.

Parmi les symptômes relevés figurent notamment le ralentissement de la croissance des bananiers, la présence de feuilles étroites et dressées ainsi qu'un regroupement caractéristique du feuillage au sommet des plants.

Selon Salomon Ndungo Kunahimbire, la situation suscite des inquiétudes en raison des conséquences qu'aurait une éventuelle propagation de la maladie sur l'économie locale et sur les ménages qui dépendent essentiellement de la production de bananes pour leur subsistance.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Appel à une intervention urgente

Face à cette situation, le Service de l'Agriculture et de la Sécurité alimentaire appelle à une intervention rapide des experts phytosanitaires afin de déterminer l'origine des symptômes observés et de confirmer ou non la présence du Bunchy Top.

Les services agricoles insistent sur le fait qu'à ce stade, aucune confirmation officielle de la maladie n'a encore été établie.

Ils préconisent notamment la cartographie des zones concernées et le renforcement de la surveillance des bananeraies.

Ils recommandent également un encadrement de l'arrachage et de la destruction des plants qui seraient confirmés infectés ou jugés fortement suspects, ainsi que des actions de lutte contre les pucerons considérés comme de potentiels vecteurs de propagation de la maladie.

Les autorités agricoles espèrent ainsi obtenir rapidement un diagnostic précis afin d'adapter les mesures de prévention et de contrôle et de limiter les risques pour les plantations de bananiers du secteur de Rwenzori.