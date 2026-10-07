Congo-Kinshasa: Création d'un cadre de coordination pour améliorer le traitement des cas de violences sexuelles à Bunia

La Police nationale congolaise et les autorités judiciaires veulent renforcer leur collaboration dans le traitement des dossiers de violences sexuelles à Bunia, en Ituri. Un cadre de dialogue et de coordination est envisagé afin d'améliorer la prise en charge judiciaire des victimes et le suivi des dossiers.

Cette initiative fait suite à une matinée juridique organisée mardi 6 octobre à Bunia par la MONUSCO. La rencontre a permis aux acteurs de la police et de la justice d'échanger sur les difficultés rencontrées dans le traitement des dossiers liés aux violences sexuelles.

Selon les organisateurs, des insuffisances persistent notamment dans la coordination et la collaboration entre les services de police et les autorités judiciaires. Ces difficultés affectent le traitement et le suivi des dossiers.

Des contraintes qui favorisent l'impunité

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Les participants ont également pointé du doigt le règlement à l'amiable de certains dossiers ainsi que le manque de moyens financiers et matériels. Selon eux, ces contraintes compliquent le travail des enquêteurs et peuvent favoriser l'impunité des auteurs.

Une officière de police judiciaire a notamment évoqué les difficultés rencontrées pour atteindre et interpeller les suspects :

« Pour atteindre le bourreau, c'est compliqué, puisque les moyens financiers et les moyens matériels ne sont pas mis en place. Il y a des difficultés, d'abord du point de vue du déplacement. Comment est-ce qu'on va appréhender le bourreau pendant tout ce parcours ? »

Renforcer les échanges entre police et justice

Face à ces difficultés, les participants recommandent la mise en place de mécanismes permettant de renforcer les échanges entre les différents services impliqués dans la prise en charge des cas de violences sexuelles.

L'objectif est de faciliter le travail des enquêteurs, des parquets et des tribunaux, mais aussi d'assurer un meilleur suivi des dossiers.

À travers ce cadre de coordination, les acteurs concernés entendent ainsi améliorer la collaboration entre les services de police et de justice afin de renforcer la réponse judiciaire face aux violences sexuelles à Bunia.