Afrique: Football - Ligue des champions d'Afrique - CFFA affûte ses armes

Dernière ligne droite pour le Centre de formation de football d'Andoharanofotsy (CFFA). Le champion de Madagascar en titre prépare le second tour préliminaire de la Ligue des champions africaine.

Nous avons disposé de suffisamment de temps après le premier tour. Nous avons ainsi consacré la première partie de la préparation, à raison de deux séances quotidiennes, au renforcement musculaire. À partir de cette semaine, nous nous focalisons sur la tactique et la stratégie de jeu », confie l'entraîneur principal, Franck Rajaonarisamba.

L'équipe dispute également des matchs amicaux chaque fin de semaine.

« Nous ne tenons pas compte des résultats. Durant ces rencontres, nous travaillons l'organisation tactique et surtout la rapidité d'exécution nécessaire face à un adversaire continental. Je suis satisfait des efforts des joueurs », poursuit le technicien.

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Pour se hisser à ce niveau, le CFFA a écarté le Lijabatho FC (Lesotho) sur un score cumulé de 3-1, grâce à une victoire 2-0 à l'aller (à Maurice) et un match nul 1-1 au retour.

Au tour suivant, les hommes de Franck Rajaonarisamba défieront Young Africans SC. L'aller est prévu entre le 16 et le 18 octobre, et le retour entre le 23 et le 25 octobre.

Réduire les coûts

« Après notre qualification et les dépenses colossales engagées par le club, nous devons nous serrer la ceinture. Nous allons devoir jouer les deux rencontres en Tanzanie, même si cela nous désavantage. Nous envisageons de les programmer à trois ou quatre jours d'intervalle pour minimiser les frais», explique l'entraîneur.

Sur le papier, l'adversaire impose le respect : Young Africans SC est le club le plus titré de Tanzanie, avec 27 championnats nationaux (dont cinq consécutifs), huit Coupes et neuf Supercoupes.

En cas de succès au terme de cette confrontation, le CFFA rejoindra la phase de groupes, réunissant seize clubs répartis en quatre poules de novembre à janvier 2027. Les deux premiers de chaque groupe fileront en quarts de finale.

Ces quarts se tiendront fin février et début mars 2027, suivis des demi-finales en avril et de la finale en mai.