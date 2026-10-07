Madagascar: Assainissement - Les travaux de drainage avancent à Mahamasina

Le chantier de l'Opération 2 du Programme intégré d'assainissement d'Antananarivo (PIAA2) se poursuit à Mahamasina et aux abords du stade Barea.

Les travaux de réalisation des dalots affichent un taux d'avancement de 69 %, avec 876 ouvrages achevés sur les 1 323 prévus. La deuxième tranche du chantier présente, quant à elle, un taux d'avancement de 34 %.

Le chantier comprend également la pose de 1 678 mètres de collecteurs, ainsi que la réalisation de plusieurs ouvrages en béton et des interventions sur les voies. Ces travaux visent à renforcer le réseau de drainage dans cette partie de la capitale.

L'état d'avancement varie selon les différentes tranches. Alors que la première est déjà achevée, la deuxième se poursuit actuellement. À l'échelle de l'ensemble de l'Opération 2, le taux d'avancement s'établit à 33,93 %. Ce chiffre prend en compte toutes les composantes du chantier et ne se limite donc pas aux travaux de construction des dalots et de pose des collecteurs.

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La réalisation des travaux s'accompagne également du déplacement temporaire des commerçants installés sur les emprises concernées.

Une partie d'entre eux a déjà libéré les lieux.

En préparation

Pour la deuxième tranche, le déplacement de 449 commerçants vers le Jardin d'Anosy est actuellement en cours afin de permettre la poursuite des travaux dans les espaces concernés.

Le PIAA2 prévoit par ailleurs d'autres interventions dans la plaine orientale d'Antananarivo, notamment à Besarety, Mahavoky, Andravohangy, Avaradoha et Anjanahary. Les études techniques relatives à l'Opération 5 sont également en préparation.

Une visite de terrain destinée à suivre l'évolution du chantier a réuni des représentants du ministère de l'Eau, de l'Assainissement et de l'Hygiène, de l'ambassade de France, de l'Agence française de développement, de l'Union européenne ainsi que de la Commune urbaine d'Antananarivo.