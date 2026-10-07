Madagascar: Concert - Anisha Jo dans la tournée hommage à Johnny Hallyday

Anisha Jo participera en 2027 à « 500 voix pour Johnny », une tournée hommage à Johnny Hallyday. La chanteuse malgache sera l'une des quatre solistes du spectacle.

Après avoir chanté devant 80 000 personnes au Stade de France, Anisha Jo s'apprête à franchir une nouvelle étape sur les grandes scènes françaises en prêtant sa voix au répertoire de Johnny Hallyday. La chanteuse malgache rejoindra en 2027 « 500 voix pour Johnny », une tournée hommage organisée dix ans après la disparition du monument du rock français.

Anisha Jo fera partie des quatre solistes du spectacle, aux côtés de Charles Doré, Cécilia Pascal et Marco Lena. Dans chaque ville, ils partageront la scène avec près de 500 choristes et des musiciens en live. Au total, 29 dates sont prévues à travers la France, avec une représentation phare à l'Accor Arena de Paris le 27 juin 2027.

Cette nouvelle aventure intervient quelques jours après une prestation marquante pour l'artiste. Le 25 septembre, Anisha Jo a chanté au Stade de France lors de la grande veillée de prière organisée à l'occasion de la visite du pape Léon XIV. Accompagnée de plusieurs choristes, elle y a notamment interprété Oh Happy Day et Hallelujah.

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Un bonheur

Pour la gagnante de la Star Academy 2022, cette tournée revêt une dimension très personnelle. Les titres du rockeur ont bercé son enfance, notamment lorsqu'elle les écoutait chez sa tante. « J'ai littéralement grandi avec sa musique », confie-t-elle, évoquant son admiration pour la voix, la « hargne » et l'aura scénique de l'idole.

Révélée au grand public grâce au télécrochet de TF1, la jeune artiste poursuit un parcours équilibré entre projets personnels et grands rassemblements. En 2027, elle retrouvera ainsi le public français entourée de centaines de voix pour faire revivre cet héritage musical.

« Ce n'est pas seulement un honneur de pouvoir chanter ses chansons, c'est surtout un bonheur », conclut Anisha Jo.