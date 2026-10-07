Madagascar: Investissements publics - L'État prépare une politique nationale de gestion

La gestion des investissements publics fera l'objet d'une réforme. L'État entend élaborer une politique nationale définissant les principaux axes d'amélioration des pratiques dans ce domaine. La collecte des propositions a débuté il y a quelques jours auprès de la Primature, en vue de concevoir cette nouvelle politique de gestion.

Selon les explications fournies hier par Maminirina Murielle Rabemananjara, directrice générale chargée des investissements publics auprès de la Primature, « les consultations porteront sur neuf axes pour définir cette politique ».

L'objectif est d'établir un cadre structuré pour une utilisation efficace et transparente des fonds publics, afin d'améliorer les conditions de vie de la population.

La collecte des propositions prendra fin le 9 octobre. Une semaine sera ensuite consacrée à leur synthèse, avant l'élaboration d'une stratégie de financement des infrastructures nécessaires au développement des régions.

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Cadre de coopération

« Cette politique sera adaptée aux besoins de la population », précise la directrice générale. Le gouvernement définira également les projets prioritaires pour lesquels un financement sera sollicité auprès des partenaires.

Le Premier ministre, Mamitiana Rajaonarison, a déclaré que « les partenaires étrangers ne doivent plus nécessairement être ceux qui définissent les priorités des financements qu'ils accordent à Madagascar ». Les consultations porteront également sur l'élaboration d'un cadre de coopération entre l'État et les entreprises privées. Selon les orientations présentées par le Premier ministre, l'objectif est de définir une vision commune des principes et des modalités de cette coopération.

L'élaboration de cette politique nationale s'étalera sur neuf semaines, avec des réunions dirigées par le chef du gouvernement. Une plateforme chargée de la gestion des investissements sera mise en place après l'entrée en application de cette politique.

« Nous mettrons en place une vision à long terme et des bases techniques axées sur des investissements produisant des résultats concrets et contribuant au développement et à l'amélioration des conditions de vie des Malgaches », a ajouté le Premier ministre lors d'une réunion spéciale qu'il a présidée à Mahazoarivo.