Madagascar: Investissements publics - L'État prépare une politique nationale de gestion

7 Octobre 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Juliano Randrianjakarilala

La gestion des investissements publics fera l'objet d'une réforme. L'État entend élaborer une politique nationale définissant les principaux axes d'amélioration des pratiques dans ce domaine. La collecte des propositions a débuté il y a quelques jours auprès de la Primature, en vue de concevoir cette nouvelle politique de gestion.

Selon les explications fournies hier par Maminirina Murielle Rabemananjara, directrice générale chargée des investissements publics auprès de la Primature, « les consultations porteront sur neuf axes pour définir cette politique ».

L'objectif est d'établir un cadre structuré pour une utilisation efficace et transparente des fonds publics, afin d'améliorer les conditions de vie de la population.

La collecte des propositions prendra fin le 9 octobre. Une semaine sera ensuite consacrée à leur synthèse, avant l'élaboration d'une stratégie de financement des infrastructures nécessaires au développement des régions.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Cadre de coopération

« Cette politique sera adaptée aux besoins de la population », précise la directrice générale. Le gouvernement définira également les projets prioritaires pour lesquels un financement sera sollicité auprès des partenaires.

Le Premier ministre, Mamitiana Rajaonarison, a déclaré que « les partenaires étrangers ne doivent plus nécessairement être ceux qui définissent les priorités des financements qu'ils accordent à Madagascar ». Les consultations porteront également sur l'élaboration d'un cadre de coopération entre l'État et les entreprises privées. Selon les orientations présentées par le Premier ministre, l'objectif est de définir une vision commune des principes et des modalités de cette coopération.

L'élaboration de cette politique nationale s'étalera sur neuf semaines, avec des réunions dirigées par le chef du gouvernement. Une plateforme chargée de la gestion des investissements sera mise en place après l'entrée en application de cette politique.

« Nous mettrons en place une vision à long terme et des bases techniques axées sur des investissements produisant des résultats concrets et contribuant au développement et à l'amélioration des conditions de vie des Malgaches », a ajouté le Premier ministre lors d'une réunion spéciale qu'il a présidée à Mahazoarivo.

Lire l'article original sur L'Express de Madagascar.

Tagged:
Copyright © 2026 L'Express de Madagascar. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.